Lampertheim. „In diesem Spiel haben wir absolut nichts zu verlieren“, meint Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, vor dem Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen den verlustpunktfreien Tabellenzweiten HSG Bieberau-Modau II. Kampflos will er sich aber auch nicht geschlagen geben: „Jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Wenn bei uns alles passt, dann sind wir nicht chancenlos. Aber wir müssen sehr gut drauf sein“, sagt Schmied.

Angesichts von 9:9 Punkten und Tabellenplatz sechs ist der TVL zwar nicht zufrieden. „Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg“, so der Trainer nach dem 33:32-Erfolg am vergangenen Wochenende beim Liga-Dritten Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. „Da haben wir vieles richtig gut gemacht“, lobt er sein Team, das nun aber vor einer richtig schweren Herausforderung steht.

Fehlt dem TV Lampertheim im Spiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenzweiten HSG Bieberau-Modau II wegen einer Bänderverletzung: Lukas Bach. © Berno Nix

„Ehrlich gesagt, kenne ich Bieberau-Modau nicht, habe sie selbst noch nicht beobachten können und bin darauf angewiesen, was andere mir erzählt haben“, kann Schmied nicht viel über den kommenden Gegner sagen. Das muss in seinen Augen aber kein Nachteil sein: „Vielleicht ist es für uns gar nicht verkehrt, weniger über den Gegner zu wissen. Es geht in erster Linie darum, dass wir uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren.“ In dieser Woche lagen die Trainingsschwerpunkte „auf den Grundlagen“, wie der Trainer verrät: „Wir haben noch einmal an unseren Spielzügen gearbeitet und unser Tempospiel verfeinert.“

Ausfälle häufen sich

Auch wenn Schmied mit dem Training und der Einstellung zufrieden ist, ohne Sorgen ist er nicht: „Bei uns häufen sich jetzt die Ausfälle.“ So muss er wohl nicht nur auf Lukas Bach (Bänderverletzung) verzichten, sondern auch auf Wim Größler und Lukas Heiler, die krankheitsbedingt kein Training absolvierten. „Ob sie auflaufen, wird sich kurzfristig entscheiden“, so Schmied, der aber auch weiß: „Wir sind jetzt in einer Phase der Runde, wo jede Mannschaft mit Ausfällen zu kämpfen hat. Da hilft kein Lamentieren.“ me