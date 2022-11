Mit Wille und Spielglück

Das Derby in der Handball-Badenliga zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und der SG Heddesheim war nur selten hochklassig, aber dafür an Spannung kaum zu überbieten. Beide Teams boten vor toller, stimmungsvoller Kulisse einen großen Kampf, am Ende hatte Viernheim das Spielglück, das in den jüngsten beiden Partien, die mit jeweils einem Tor verloren wurden, fehlte. Mit 23:22 (9:12) gewannen die

