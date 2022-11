Heddesheim überzeugt

Heddesheim. Einen souveränen Start-Ziel-Sieg haben am Dienstagnachmittag die Badenliga-Handballer der SG Heddesheim gefeiert. Mit 32:17 (13:7) fertigte das Team von Trainer Marcus Otterstädter die SG Stutensee-Weingarten ab.

„Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung in der Abwehr gezeigt, daraus kamen wir gut ins Umschaltspiel“, freute sich der Coach über viele Tore aus der ersten und zweiten Welle. Ein Sonderlob erhielt Torhüterin Annika Schlechter: „Sie war ein sehr starker Rückhalt und hat zudem hervorragende Pässe im Gegenstoß gespielt“, so Otterstädter.

Heddesheim legte einen Blitzstart hin, führte mit 9:1 (14.). Obwohl sich in der Folge die ein oder andere Nachlässigkeit angesichts der klaren Führung einschlich, geriet die SGH nicht mehr in Gefahr. me