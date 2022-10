Fehlender Rhythmus

Heddesheim. Der Spielplan der Frauenhandball-Badenliga gefällt den wenigsten Trainern. Grund: Es kommt kein Spielrhythmus auf. An diesem Wochenende sind die HG Saase und die SG Heddesheim schon wieder spielfrei. Die Heddesheimerinnen sind wenigstens am kommenden Dienstag (1. November) am Ball, empfangen dann in ihrer vierten Partie der bereits seit über sechs Wochen laufenden Runde die SG Stutensee-Weingarten.

Mit 4:2 Punkten ist die SGH bislang ordentlich gestartet, aber wirklich zufrieden konnte Coach Marcus Otterstädter ob der durchwachsenen Trainingsleistung nicht sein. Entsprechend hofft man in Heddesheim auf eine Leistungssteigerung, um gegen den Tabellennachbarn aus Stutensee zu bestehen und die Punkte zu behalten. me