FSG Lola vor Abstieg

Lampertheim. Die Handballerinnen der FSG Lola taumeln dem Abstieg aus der Bezirksoberliga entgegen: Auch im Kellerduell beim bisherigen Letzten HSG Langen gelang nicht die Trendwende: Mit 18:29 (8:13) unterlagen die Lolas, verloren zum neunten Mal in Folge und sind nun zwei Spieltage vor Rundenende neues Schlusslicht. Zwar ist Langen noch punktgleich, hat aber knapp den besseren direkten Vergleich, nachdem die FSG das Hinspiel mit 25:15 gewonnen hatte. „Wenn man es realistisch sieht, dann hat Langen die besseren Karten“, gibt Vorstandsmitglied Jörg Schwind zu. „Wenn die HSG ihre letzten beiden Spiele gewinnt, dann sind wir weg. Egal, was wir machen.“

Dabei war es weniger die Niederlage an sich, die ihn ratlos zurückließ, sondern vor allem die Art und Weise: „Es lief gar nichts bei uns. Während die anderen Mannschaften alle Kräfte mobilisieren, herrscht bei uns nur Verunsicherung. Aber das fängt ja schon bei der schwachen Trainingsbeteiligung an, die nicht nur an den vielen Kranken und Verletzten liegt“, ärgert sich Schwind.

Die Lolas hielten nur bis zum 4:5 (13.) mit, dann erhöhte Langen und profitierte dabei von vielen Ballverlusten im FSG-Angriff und Fehler in der Defensive auf 8:4 (16.). Dies sorgte natürlich für weitere Verunsicherung bei den Gästen die noch vor der Pause mit 6:12 ins Hintertreffen gerieten. Auch nach dem Seitenwechsel ging kein Ruck durch die Mannschaft von FSG-Trainer Gerd Mischler, Langen ließ nicht locker und sorgte für die Entscheidung. „In den letzten zehn Minuten haben wir uns dann in der Abwehr besser bewegt. Da hat man gesehen, dass durchaus was möglich gewesen wäre. Aber das war zu spät, einfach zu wenig“, so das bittere Fazit Schwinds.

FSG-Tore: Katrin Grieser (8/2), Anke Rettig, Marie Hafner (je 3), Nadine Gärtner (2), Vanessa Moßgraber, Yvonne Höbel (je 1). me