Lage immer prekärer

Lampertheim. Die Luft wird für die FSG Lola in der Frauenhandball-Bezirksoberliga immer dünner: Nicht nur, dass das Team von Trainer Gerd Mischler am Sonntagabend beim Tabellenvierten TGS Walldorf mit 23:26 (12:16) unglücklich unterlag, gleichzeitig gewannen auch die Konkurrenten im Abstiegskampf. Der Tabellenvorletzte Dornheim/Groß-Gerau zog mit einem überraschenden 32:28-Erfolg gegen Erbach an den Lolas vorbei, und selbst Schlusslicht HSG Langen siegte beim bisherigen Titelkandidaten Bieberau-Modau mit 26:24 und ist nun nur noch zwei Punkte hinter der FSG.

Am Sonntag (16 Uhr) steht nun das direkte Duell der Lolas in Langen an. „Wenn wir das gewinnen, sind wir gerettet, ans Verlieren denken wir nicht“, richtete FSG-Vorstandsmitglied Jörg Schwind den Blick gleich wieder nach vorne.

Moral stimmt

In Walldorf machte die FSG aus einem 17:24-Rückstand neun Minuten vor dem Ende noch ein 23:24. Doch dann zerstörte eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Eine Walldorfer Spielerin kam frei zum Wurf, scheiterte, aber ein Pfiff ertönte und wegen einer vermeintlichen Abwehr im Kreis wurde auf Siebenmeter entschieden. Die Gastgeberinnen trafen zum 25:23 und sorgten damit für die Entscheidung.

Dass Walldorf über die gesamte Spielzeit gesehen den Sieg verdient hatte, daran ließ auch Schwind keine Zweifel. „Wir haben einfach durch unsere Verunsicherung zu viele Ballverluste fabriziert“, ärgerte er sich.

FSG-Tore: Katrin Grieser (8/2), Anke Rettig (4/3), Verena Alter, Jasmin Horner (je 3), Janna Brötzmann, Yvonne Höbel (je 2), Carola Richter (1). me