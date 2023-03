FSG feiert Kantersieg

Biblis. Sie brauchten nur eine gewisse Anlaufphase, aber dann lief es bei den A-Liga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim im Heimspiel gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau II wie am Schnürchen. Am Ende gewann das Team des Trainergespanns Sascha Schnöller und Lars Dotzauer mit 32:15 (15:9), rückte auf den dritten Rang vor und hat die Vize-Meisterschaft wieder im Blick.

„Das war wirklich eine ordentliche Leistung unserer Mannschaft“, meinte Schnöller. In der Anfangsphase tat sich die FSG noch sehr schwer. Groß-Gerau spielte lange Angriffe „und kam dann immer wieder über Überraschungswürfe und etwas Glück zu Toren“, so der Bibliser Trainer, der bei seinem Team in der ersten Viertelstunde im Angriff noch etwas Pech bei Pfostentreffern ausmachte. „Dann ist es uns aber gelungen, den Schalter umzulegen.“

Nach der Pause und einem Wechsel im Tor von Annika Müller zu Monika Kusicka kassierte Biblis/Gernsheim in 20 Minuten nur zwei Gegentreffer, setzte sich bis zur 51. Minute klar auf 29:11 ab. „Das war schon ein richtig starker Abschnitt von uns. Da haben wir nichts anbrennen lassen“, freute sich Schnöller.

FSG-Tore: Miriam Schmitzer (9), Julia Schiefer (8/5), Laura Schmidt (6), Saskia Laudenbach (4), Birte Seelinger, Jasmin Baschnagel (je 2), Katja Hensler (1). me