Biblis ärgert den Favoriten

Biblis. In einem Torfestival hat die TG Biblis nur ganz knapp eine Überraschung verpasst. Beim ungeschlagenen Bezirksliga-A-Spitzenreiter TV Trebur unterlag der krasse Außenseiter mit 38:40 (19:18).

Von Beginn an lieferten sich beide Mannschaften ein spannendes Spiel, bei dem die Angriffsreihen klar dominierten. Während die Gastgeber mit ihrem technisch schnellen Spiel überzeugten, ließ bei der TGB vor allem die Wucht aus dem Rückraum aufhorchen. Nach 15 Minuten stand es 9:9. Die TGB legte immer wieder eins bis zwei Tore vor, Trebur glich in schöner Regelmäßigkeit aus.

Biblis spielte auch nach der Pause mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Den Knackpunkt in der Partie sah TGB-Trainer Sascha Schnöller in der 52. Minute, als sich der TVT erstmals eine Zwei-Tore-Führung erspielen konnte und diese bis zum Ende verteidigte. Schnöllers Ärger hielt sich aber in Grenzen: „Am Ende waren es eben drei bis vier technische Fehler zu viel, die so ein Spiel gegen eine Topmannschaft entscheiden.“

Neben den etatmäßigen TGB-Haupttorschützen Winkler, Schmitzer und Reis zeigte Patrick Schneider mit sieben Treffern – sechs in Halbzeit eins – eine starke Leistung.

TGB-Tore: Kranz 1, Reis 7, Felix Schmitzer 9/1, Winkler 6, Waschitzka 3, Sören Dotzauer 1, Neumann 3, Helfrich 1, Schneider 7. fh