Friedrichsfeld verpatzt den Abschluss

Mannheim. Große Enttäuschung herrschte am Donnerstag bei den Badenliga-Handballern des TV Friedrichsfeld: Bei der TSG Dossenheim unterlag das Team von Trainer Marcus Gutsche mit 31:34 (20:20) und rutschte zum Hinrundenabschluss auf Rang sieben ab. „Das ist schon ärgerlich, nachdem wir wirklich einen richtig guten Start und ein starkes erstes Saisondrittel hatten“, sagte TVF-Torhüter Patrick Koch.

In Dossenheim entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Partie, in der beide Seiten ihre Abwehrarbeit vernachlässigten. Mitte der ersten Hälfte schien Friedrichsfeld Oberhand zu gewinnen, setzte sich auf 18:15 (24.) ab, „aber wie schon in den letzten beiden Spielen fehlte uns die Konstanz, um mal nachzulegen“, ärgerte sich Koch. Im zweiten Abschnitt machte Dossenheim aus einem 23:24 (40.) ein 27:24 (45.) und sorgte spätestens beim 34:27 (55.) für die Entscheidung.

Acht Tore von Daniel Schweizer reichten nicht für einen TVF-Sieg. © Nix

TVF: P. Koch, Doll – Hindenberger (4), Rüffer, Doppler (3), Schweizer (8), Sollinger, Winkler, Urban, Engelhardt (4), M. Koch (2), Hütten (3), Schreiber (7/2), Embach.

Viernheim im Fernduell

So schnell kann’s gehen: Im Heimspiel gegen die TSG Plankstadt kann der TSV Amicitia Viernheim am Samstag (19.30 Uhr) Tabellenplatz zwei übernehmen – zumindest für einen Tag. Dabei sah es bei den Südhessen vor wenigen Wochen noch trostlos aus, standen sie doch in der zweiten Hälfte des Klassements. Nach vier Siegen in Folge ist die Mannschaft von Trainer Christian Müller aber nach oben geklettert.

„Nun gilt es gegen den Tabellenachten aus Plankstadt nachzulegen, um sich mit einem guten Gefühl in die Pause zu verabschieden“, so der Coach, der krankheitsbedingt nicht dabei sein kann. Für Müller ist es allerdings unerheblich, ob sein Team auf Rang zwei oder drei ins neue Jahr geht, zumal die Südhessen dies nicht in der eigenen Hand haben.

Denn selbst wenn Viernheim seine Hausaufgabe erledigt, kann am Sonntag (17.30 Uhr) die SG Heddesheim kontern und mit einem Punktgewinn gegen den Liga-Fünften SG Pforzheim/Eutingen Rang zwei zum Abschluss der Hinrunde erreichen. „Natürlich will man, wenn man so lange oben gestanden hat, auch im letzten Spiel noch gewinnen“, so SGH-Coach Frank Schmitt. Sein Sportlicher Leiter Thomas Schmid erwartet eine enge Partie „gegen einen ganz starken Gegner“. Dass seine Mannschaft auf alle Fälle unter den Top drei überwintern wird, ist für Schmid bereits „ein riesengroßer Erfolg. Wer aber die Spieler kennt und im Training erlebt, der weiß, dass sie immer alles geben und ein richtig verschworener Haufen sind“, sieht Schmid eine hervorragende Entwicklung der Mannschaft, die allerdings personell einige Probleme hat. „Daher sind wir auch froh, wenn Pause ist.“

Derby in der Frauen-Badenliga

Die Rollen im Derby der Frauenhandball-Badenliga sind am Samstag (16.15 Uhr) klar verteilt: Die HG Saase hat in eigener Halle als punktloses Schlusslicht gegen den Liga-Dritten SG Heddesheim, der mit 10:4 Punkten laut ihrem Trainer Markus Otterstätter bislang „im Soll“ ist, nur Außenseiterchancen. me