Heimspiele zum Jahresende

Viernheim. Zum Jahresabschluss steht bei den Handballern des TSV Amicitia noch einmal ein Heimspielwochenende an, bevor es über die Feiertage in eine kleine Handballpause geht.

Die Badenliga-Herren empfangen am Samstag, 17. Dezember, im letzten Spiel des Jahres 2022 die TSG Plankstadt. Plankstadt gilt als unangenehmer Gegner, der stets mit großer Bereitschaft und hohem Einsatzwillen agiert. Im bisherigen Saisonverlauf konnte das die TSG noch nicht immer zeigen. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto steht sie auf Rang zehn der Badenligatabelle. Im Klassement geht es aber eng zu, denn der TSV Amicitia hat nur zwei Minuspunkte weniger und steht auf Platz drei.

Dank der jüngsten Siegesserie konnte sich Viernheim nach vorne arbeiten und möchte zum Jahresausklang zwei weitere Punkte holen. Allerdings fehlt neben den Verletzten Hoffmann und Fath und dem erkrankten Abwehrchef Oswald auch der bisherige Toptorschütze Marcel König. Diese Ausfälle muss das Team versuchen auszugleichen. Noch unklar ist, ob Coach Christian Müller an der Seitenlinie stehen wird: Der Trainer konnte krankheitsbedingt das Training nicht leiten und wurde von Co-Trainer Mirco Ritter vertreten, der auch Samstagabend die Verantwortung tragen würde. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Nach dem Spiel laden die Handballer zum geselligen Abschluss des Sportjahres 2022 ein. Die Herren 1 haben eine Bar mit Getränkeausschank vorbereitet, der Abteilungsvorstand verteilt vorweihnachtliche Geschenke an die tatkräftigen Helfer der Handballer.

Der Handballsamstag beginnt um 14 Uhr mit der Partie der weiblichen C-Jugend gegen die HSG Bergstraße. Um 15.45 Uhr treffen die B-Jugendlichen der JSG Waldhof/Viernheim auf die JSG Heidelberg. Am Sonntag, 18. Dezember, geht es um 10 Uhr weiter mit der Aufbaurunde der männlichen E-Jugend. Der TSV Amicitia spielt gegen JSG Heidelberg 2 (11.10 Uhr) und SG Nußloch (12.20 Uhr), außerdem sind die JSG Sandhausen/Walldorf 2 und der TV Eppelheim 2 in Viernheim am Ball. Um 14.30 Uhr gehen die männlichen D-Junioren aufs Feld und treten gegen die JSG Heidelberg 2 an.

Den Abschluss des Wochenendes bilden dann um 18 Uhr die Damen. Unter der Woche gewannen die Viernheimerinnen das Topspiel gegen die ebenfalls ungeschlagenen Frauen des TV Eppelheim 2 deutlich mit 38:22. Als alleiniger Tabellenführer der Bezirksliga treffen die TSV-Amicitia-Damen auf den Tabellendritten TV Dielheim 2 und wollen vor der Winterpause ihren Spitzenplatz untermauern. su