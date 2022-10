Ein Erfolg des Willens

Groß-Rohrheim. Damit war nicht zu rechnen: Eine Woche nach der bitteren 25:31-Schlappe bei der SG Arheilgen und dem wohl frühzeitigen Aus im Kampf um den direkten Wiederaufstieg, zeigte Handball-Bezirksoberligist TV Groß-Rohrheim eine beeindruckende Reaktion und gewann bei der ESG Crumstadt/Goddelau völlig überraschend mit 31:24 (16:13). Und der Sieg hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, so überlegen agierte der TVG in der stimmungsvollen Crumstädter Sporthalle.

„Das war eine richtig gute Leistung“, freute sich Groß-Rohrheims Trainer Frank Herbert. Für ihn war es die Rückkehr an seine letzte Wirkungsstätte, bis zum Sommer coachte er noch Crumstadt/Goddelau und führte das Team zur Vize-Meisterschaft. Aber überbewerten wollte er dies nicht: „Viel wichtiger ist, dass sich meine Jungs heute hier für eine starke Trainingswoche belohnt haben. Die intensive Vorbereitung auf dieses Spiel hat Früchte getragen“, lobte Herbert sein Team. Dabei waren die personellen Voraussetzungen nicht ideal, musste Spielmacher Sebastian Haas wider Erwarten doch passen. Dafür übernahm Till Haas die Spielmacherposition auf der Mitte und machte seine Sache sehr gut. Ein weiterer wichtiger Faktor war, dass Lukas Baumann aushalf. Eigentlich hatte er nach einigen Verletzungen seine Karriere beendet, erklärte sich aber bereit, noch einmal das Trikot überzustreifen. „Er hat richtig gut gespielt“, fand Frank Herbert und war froh, eine weitere Alternative im dünnen Kader zu haben.

Grundstein in der Deckung gelegt

Als starker Rückhalt präsentierte sich einmal mehr Alexander Wägerle und stärkte mit seinen Paraden seinem Team den Rücken in Phasen, in denen es nicht gut lief. Aber diese waren überschaubar: „Ich hatte heute selten den Eindruck, dass wir uns das Nehmen lassen würden. Wir waren einfach besser als Crumstadt“, betonte Herbert, der aber auch erkannte, dass die Gastgeber ebenfalls auf Leistungsträger verzichten mussten. Den Grundstein zum Sieg legte Groß-Rohrheim in der Deckung, in der „eine ganz andere Körpersprache“, so Herbert, zu erkennen war, als noch gegen Arheilgen. „Heute war der absolute Wille zu sehen“, lobte der Trainer. Durch die starke Defensive lief diesmal auch wieder das schnelle Umschaltspiel, dem Crumstadt/Goddelau nichts entgegenzusetzen hatten.

Im Positionsangriff löste der TVG die Situationen mit viel Überblick, fand oft den Kreisläufer und war über Jan Fries erfolgreich. Nur in der Anfangsphase lagen die Gäste zurück, glichen aber nach dem 3:5 nicht nur aus, sondern legten gleich ein 8:5 vor (14.). Beim 9:9 gelang Crumstadt letztmals der Ausgleich, danach waren es immer die Groß-Rohrheimer, die führten. „Und der Vorsprung hätte schon in der ersten Hälfte deutlicher sein müssen, aber wir haben noch einige gute Chancen ausgelassen“, hatte Frank Herbert einen kleinen Kritikpunkt. Der Trefferquote war es auch geschuldet, dass der TVG in der zweiten Hälfte nach der frühen 18:13-Führung (35.) nicht schon frühzeitig den Sack zumachte. Crumstadt blieb auf Tuchfühlung, verkürzte beim 18:20 (42.) sogar noch einmal auf zwei Tore und war auch beim 22:26 (53.) noch nicht endgültig geschlagen. Erst ein vehementer, begeisternder Zwischenspurt der Gäste aus Groß-Rohrheim zum 30:22 (56.) sorgte dann für die klaren Verhältnisse, die auch dem Spielverlauf entsprachen.

Spielfreies Wochenende

„Jetzt gehen wir mit einem richtig guten Gefühl in unser spielfreies Wochenende und danach wollen wir dann versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen“, hofft Frank Herbert, dass seine Mannschaft „die tolle Moral und die starke Trainingsarbeit“ nun beibehält. „Dann werden wir noch viele Punkte holen“, ist sich der Trainer sicher.

TVG-Tore: Niklas Fries (8), Till Haas (7/1), Anthes, Jan Fries, Fröhlich (je 4), Reis (2), Gabel, Heß, Baumann (je 1). me