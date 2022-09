Brisantes Duell für die Gutsches

Mannheim. Ein Familienduell steht am Samstagabend in der Handball-Badenliga an, wenn Markus Gutsche, Trainer des TV Friedrichsfeld, mit seinem Team beim TSV Birkenau antritt. Im Trikot der Odenwälder: Lukas Gutsche, der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers. Und der Filius ist auch noch ein Schlüsselspieler beim Oberliga-Absteiger, war zuletzt beim 39:18-Kantersieg gegen Dossenheim neunmal erfolgreich. Im Hause Gutsche sorgt das Duell für eine besondere Anspannung, der Verlierer wird sich danach einiges anhören dürfen.

Für TVF-Sprecher Florian Kuhn sind die Rollen klar verteilt: „Birkenau ist Favorit“, legt er sich fest. „Sie kommen aus der Oberliga runter, können hohes Tempo gepaart mit der nötigen Sicherheit gehen. Das wird extrem schwer für uns.“ Für Friedrichsfeld wird es darum gehen, mit einem guten Rückzugsverhalten Birkenau in den Positionsangriff zu zwingen. „Ich glaube, im Spiel Sechs gegen Sechs können wir bestehen“, so Kuhn. Zumal auch wieder Kevin Urban im Kader steht, der zuletzt fehlte und nun wieder den Mittelblock stabilisieren kann. Fehlen wird beim TVF allerdings Maxi Keil, der mit einer Knieverletzung mehrere Wochen pausieren muss.

Heddesheim mit Rückenwind

Ihre gute Form wollen die Handballer der SG Heddesheim unterstreichen und am Sonntag (17.30 Uhr) in eigener Halle den dritten Sieg im dritten Spiel feiern. Allerdings warnt SGH-Trainer Frank Schmidt davor, Gegner HSG St. Leon/Reilingen nur wegen seiner bisherigen beiden Niederlagen zu unterschätzen.

Der TSV Amicitia Viernheim will eine Woche nach der bitteren 23:25-Niederlage in Hardheim gleich wieder in die Erfolgsspur zurück und im Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen die SG Pforzheim/Eutingen II die Punkte behalten. Die junge Mannschaft aus der Goldstadt ist allerdings unangenehm zu spielen.

Endlich loslegen dürfen am Samstag (16.30 Uhr) die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim. Im ersten Saisonspiel erwartet das Team von Trainer Marcus Otterstädter St. Leon/Reilingen II. me