Nach Stolperstart schnell in der Erfolgsspur

Mannheim. Erfolgreicher Saisonstart des TV Friedrichsfeld in die Handball-Badenliga: Am Samstagabend fertigte das Team von Trainer Markus Gutsche die TSG Eintracht Plankstadt mit 32:25 (14:13) ab. Dass die Friedrichsfelder im Derby nach 23 Minuten beim 8:13 noch mit fünf Toren hinten lagen, war nach der Schlusssirene schnell vergessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zuschauer in der gut gefüllten Lilli-Gräber-Halle feierten nach der Partie ihr Team – sofern sie es mit dem TVF hielten. Lediglich Trainer Gutsche hatte die holprige Anfangsphase nicht vergessen: „Das hat mir gar nicht gefallen. Da waren wir nicht engagiert genug“, bemängelte er. Tatsächlich holte sein Team keinen Abpraller, lief schlecht zurück und war auch in der Deckung nicht immer sattelfest. Der Coach reagierte, nahm eine Auszeit und fand offenbar die richtigen Worte. Denn sein Team stabilisierte sich und nach dem 8:13 gelang ein Halbzeit-übergreifender 13:1-Lauf zum 22:14 (41.), was bereits die Entscheidung war.

In dieser Phase rackerten die Friedrichsfelder aufopferungsvoll in der Deckung und dahinter lief Torhüter Patrick Koch zu Hochform auf. Für die Tore war indes sein Bruder Marcel zuständig: Er lief einige Konter und kam am Ende auf elf Treffer. Doch insgesamt wusste sich das TVF-Team enorm zu steigern und belohnte sich für die schweißtreibenden Vorbereitung mit dem Derby-Sieg zum Start.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Anspannung und Vorfreude Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Heddesheimer Moral gibt den Ausschlag Mehr erfahren

„Unterm Strich war das so, wie wir es erwartet hatten. Dass wir am Anfang noch etwas Probleme hatten, war zum Saisonauftakt durchaus normal. Wichtig war, dass wir uns dann gefangen haben“, erklärte TVF-Sprecher Florian Kuhn. Schließlich hatte Plankstadt bereits ein Saisonspiel erfolgreich absolviert und entsprechend keine Anfangsnervosität mehr.

„Wichtig war vor allem, dass wir uns die beiden Punkte geholt haben. Plankstadt ist kein leichter Gegner und das war unterm Strich schon ein gelungener Start“, zog Markus Gutsche, der in der letzten Viertelstunde allen Akteuren aus seinem Kader Spielanteile gab, dann auch ein positives Fazit.

Hardheim – Viernheim 25:23

In der Schlussphase gab Viernheim zwei zwischenzeitlich schon sicher geglaubte Punkte aus der Hand: Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Viernheim mit einer nicht idealen Chancenverwertung eine deutlichere Führung verpasste, erhöhten die Südhessen im zweiten Abschnitt von 13:13 auf 17:13 (35.) und 19:14 (41.). Doch danach stabilisierte sich Hardheim wieder, holte Tor um Tor auf und schaffte beim 22:21 fünf Minuten vor dem Ende erstmals wieder die Führung. Beim 23:23-Ausgleich durch Sven Walther waren noch 67 Sekunden auf der Uhr, Hardheim nahm eine Auszeit und traf danach zum 24:23 – aber noch hatte Viernheim die Möglichkeit, zumindest einen Punkt zu retten. Trainer Christian Müller nahm ebenfalls noch eine Auszeit und stellte sein Team auf die letzten 18 Sekunden ein. Doch der Ball konnte nicht mehr im TVH-Tor untergebracht werden. Mit der Schlusssirene trafen die Gastgeber zum glücklichen 25:23-Endstand und schickten die Südhessen mit einer bitteren Niederlage auf die über 100 Kilometer weite Heimreise.

SGL II – SG Heddesheim 23:37

Keine Chance ließen die Heddesheimer der jungen SGL-II-Mannschaft. Bereits nach sieben Minuten führte das Team von SGH-Trainer Frank Schmitt mit 7:2 und der 21:9-Pausenstand spiegelte die Kräfteverhältnisse wider. Immer wieder liefen die Gäste erfolgreiche Konter, bestraften jeden Fehler und Ballverlust der Leutershausener.

In der zweiten Hälfte blieb Heddesheim dominant, lediglich einige Nachlässigkeiten – besonders in der tempo- und fehlerreichen, wilden Schlussphase – verhinderten am Ende einen noch deutlicheren Sieg. Immer besser läuft indes bei der SGH das Zusammenspiel im Angriff mit dem Kreisläufer, wovon Jonas Bauer mit sieben blitzsauberen Toren profitierte.