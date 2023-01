VfR hat einen neuen Torwart

Mannheim. Die Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim und Fortuna Heddesheim vermelden zu Jahresbeginn Neuverpflichtungen. Beide Teams rechnen sich im Meisterschafts- und Aufstiegskampf noch viel aus.

Tabellenführer VfR musste sich einen neuen Torwart suchen. Stammkeeper Paul Jivan, der erst im vergangenen Sommer gekommen war, verließ den Verein kurzfristig aus beruflichen Gründen. Mit Paul Lawall fanden die Rasenspieler aber schnell Ersatz. Der 25-Jährige gehörte zuletzt zum Regionalligakader des FC Astoria Walldorf. Lawall sammele in der A-Jugend Bundesligaerfahrung beim SV Waldhof. Im Seniorenbereich trug er jeweils das Trikot des SV Waldhof II, des FC Arminia Ludwigshafen und eben zuletzt Astoria Walldorf.

Topstürmer für Heddesheim

Heddesheim hat mit Prince Jubin einen neuen Angreifer. Der 27- jährige Offensivspieler kommt vom Südwest-Verbandsligisten FC Speyer 09. Der 1,88 Meter große Linksfuß hat bislang insgesamt 107 Verbandsliga- (40 Tore) und 33 Oberligaeinsätze (7 Tore) absolviert. Jubin spielte in der Vergangenheit für den Ludwigshafener SC (U19), SV Waldhof II, ASV Fußgönheim, Arminia Ludwigshafen, SC Ludwigshafen und den SV Sandhausen II. Der neue Stoßstürmer könnte im Team des neuen Coaches René Gölz den bisherigen Torjäger Andreas Adamek ersetzen. „Andreas wollte den Verein verlassen und zum Kreisoberligisten SV Hummethrot wechseln. Wir sind seinem Wunsch unter bestimmten Voraussetzungen nachgekommen“, vermeldete der Heddesheimer Geschäftsführer Manfred Jordan. Den Vertrag mit Adamek, der in der laufenden Saison für die Fortuna 13 Tore erzielte, hat der Club in beidseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der SV Hummethrot belegt momentan den ersten Tabellenrang.

Außerdem haben die Heddesheimer ihr Trainerteam um Gölz und dessen Assistenten Klaus Heitz verstärkt. Moses Kopotz, der in der Vergangenheit unter anderem die U 19 des VfR Mannheim, die zweite Mannschaft der Rasenspieler in der Kreisliga und die TSG Eintracht Plankstadt in der Landesliga betreute, soll helfen. Der 47-Jährige ist auch als Jugendtrainer beim DFB aktiv und verfügt über die B-Lizenz. bol