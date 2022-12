Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SC Käfertal darf vom Aufstieg in die Fußball-Kreisliga träumen

Dennis Franzin ist wohl der größte Name in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim. Der ehemalige Drittliga-Profi hat schon 20 Tore geschossen und will seinen SC Käfertal in die Kreisliga schießen.