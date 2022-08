Der VfB Lampertheim setzt seinen Siegeszug in der Fußball-C-Liga fort. Am Mittwochabend feierte das Team von Trainer Tim Feldhinkel mit dem 4:2 (2:2) beim TSV Gadernheim den fünften Erfolg im fünften Spiel. Weil die bislang punktgleiche SG Lautern erst am 1. September auf den FV Biblis II trifft, ist der VfB vorerst alleiniger Spitzenreiter. Für Eintracht Bürstadt II gab es die fünfte

...