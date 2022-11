Türkspor vor Verfolgerduell

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar mischt der FC Türkspor Mannheim weiter in der Spitzengruppe mit. Das Team des Trainerduos Feytullah Genc und Bernd Wigand ist seit fünf Partien ungeschlagen. Eigentlich wären es ja sechs Spiele. Doch das 2:2 zu Hause gegen die Spvgg 06 Ketsch wurde nun am Grünen Tisch neu gewertet – und zwar als 0:3-Niederlage für die Mannheimer. In Tabelle liegt Türkspor mit 24 Punkten auf dem fünften Tabellenrang. Der Rückstand auf das Spitzenduo SG HD-Kirchheim und FT Kirchheim beträgt derzeit nur drei Zähler.

Der FC Türkspor stellt mit 45 Toren die beste Offensive der Liga. Dennoch war die Chancenverwertung des Teams zuletzt für Genc und Wigand ausbaufähig. Deshalb empfand das Trainerduo den 10:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht TSV Kürnbach auch als ganz wichtig. „Vor allem das deutliche Ergebnis hat uns gefreut“, sagt Genc.

Letztes Auswärtsspiel 2023

Am Samstag, 14.30 Uhr, steht für Türkspor das abschließende Auswärtsspiel in diesem Jahr an. Der Tabellenfünfte muss beim Ligadritten FC Bammental ran, der mit 25 Punkten knapp vor den Mannheimern liegt. „Wichtig wird sein, dass wir hinten kompakt stehen“, sagt Genc.

Der TSV Amicitia Viernheim, der fünf Punkte weniger als Türkspor aufweist und Ligaachter ist, muss am Sonntag, 14.30 Uhr, beim VfB St. Leon antreten.

Unterdessen hat der Ligakonkurrent SC Horrenberg seinen Coach Sascha Zrnic entlassen. Der bisherige Co-Trainer Robin Wenzel und Spielausschussmitglied Ingo Mehl übernehmen die Mannschaft des Tabellendrittletzten, gegen das der FC Türkspor Mannheim in dieser Saison bereits mit 6:1 gewann. bol