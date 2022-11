Aydingülü rettet Remis

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim an Allerheiligen beim ASV Eppelheim einen Punkt geholt. Neuer Tabellenführer ist der FC Victoria Bammental, der die SG Heidelberg-Kirchheim ablöste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

ASV Eppelheim – Türkspor 1:1 (1:0)

Die Mannheimer fingen gut an und hatten das Spiel in der ersten Viertelstunde im Griff und mehr Ballbesitz. Quasi aus dem Nichts kam der ASV zur Führung. Yannick Martin kam nach einer Flanke völlig frei zum Kopfball und erzielte mit der ersten Eppelheimer Chance das 1:0 (30.) für die Platzherren. „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei größere Tormöglichkeiten, lassen uns aber bei zwei Aktionen von Kadir Seker in aussichtsreicher Position vor dem Abschluss den Ball abluchsen. Vorne fehlte uns die Zielstrebigkeit und die Robustheit gegen die gegnerische Defensive“, befand Türkspor-Coach Feytullah Genc. Nach der Pause sahen die Zuschauer den FC Türkspor im Vorwärtsgang. Oguzhan Yildirim und Mittat Özcan vergaben gute Chancen. In der letzten Viertelstunde warf Türkspor alles nach vorne. In der Nachspielzeit gelang dem FCT der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke von Mikael Erdem traf Can Aydingülü per Kopf zum 1:1 (90.+1).

Schwetzing. – Viernheim 4:0 (2:0)

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim kassierte im Derby acht Minuten vor der Pause einen Doppelschlag und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr zulegen. bol