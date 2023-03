Tobias Lerchl trifft zum Derbysieg

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die SG Hüttenfeld das Siegen nicht verlernt: Der 3:2-Erfolg bei der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II bedeutete den ersten dreifachen Punktgewinn seit August 2022 und verschafft der Elf von Trainer Christian Schmitt Luft im Abstiegskampf. Jeweils mit einem Sieg verließen auch die beiden Spitzenmannschaften FV Hofheim und FSG Riedrode II den Platz.

FSG Riedr. II – Gras-Ellenb. 5:1

Gegen die Mannschaft aus dem Odenwald sorgte Riedrode II recht früh für klare Verhältnisse. Kaum gelang Benedikt Ruh das 1:0 (8.), legte Pascal Kratz drei Minuten später mit dem 2:0 nach. Doch noch ergab sich der TSV Gras-Ellenbach nicht in sein Schicksal, denn als ihm in der 40. Minute ein Handelfmeter zugesprochen wurde, hieß es durch Janis Schäfer 2:1. Wer nun den Riedroder Sieg in Gefahr sah, musste eines Besseren belehrt werden. Mit Beginn der zweiten Halbzeit zündeten die Spieler von Trainer Nabil Hamzi wieder den Turbo und trugen nach Treffern von Luca Gregor Dieken (52.) und Tom Keil (68., 81.) einen 5:1-Erfolg davon. „Es war heute ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Mich ärgert nur, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben“, bemängelte Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling.

Azz./Ol. Lamp. II – SG Hüttenf. 2:3

Die frühe Lampertheimer Führung durch den ehemaligen Hüttenfelder Max Heinze nährte nach 16 Minuten zwar die Hoffnung auf einen Sieg, doch als der wiedergenesene SGH-Torjäger Tobias Lerchl in der zum 1:1 (41.) ausglich, wendete sich das Blatt. Kaum pfiff Schiedsrichter Rudolf Mück die zweite Halbzeit wieder an, gingen die Lampertheimer erneut in Führung. Dieses Mal war es Marcel Mlynek, der Hüttenfelds Torhüter Max Massion zum 2:1 überwand. Doch erneut bewiesen die Hüttenfelder Moral und verließen nach Toren von Philipp Holden Hermann (52.) und Tobias Lerchl (62.) den Platz als Sieger.

FV Hofheim – SV Fürth II 2:1

„Fürth spielte aus einer massiven Deckung heraus. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns kaum Chancen erarbeitet“, beobachtete Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister. Und dennoch wäre in der 25. Minute fast der Hofheimer Führungstreffer gefallen. Doch bei einem Distanzschuss von Marlon Mitsch war Fürths Torwart Alexander Gärtner auf dem Posten. So gingen statt den Hofheimern die Gäste in Führung. Nach einem langen Ball schloss Jason Behrmann einen Alleingang zum 0:1 ab. Aber in der zweiten Halbzeit drehte der FVH die Begegnung. Und daran hatte Spielertrainer Maximilian von Dungen gehörigen Anteil. Erst köpfte er zum 1:1-Ausgleich ein (52.), dann wurde er drei Minuten später im Fürther Strafraum von den Beinen geholt. Tobias Haser verwandelte den folgenden Strafstoß zum 2:1-Endstand. hias