Relegationsspiele der 2. Bundesliga und 3. Liga terminiert - SV Waldhof möglicher Kandidat

Mannheim. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am heutigen Donnerstag die Termine für die Relegationsspiele 2022 bekannt gegeben. Das Hinspiel zwischen dem Tabellen-Dritten der 3. Liga und dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga findet demnach am 20. Mai, um 20.30 Uhr, statt. Das Rückspiel steigt am 24. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr. Beide Partien werden live bei Sky und SAT.1 übertragen. Möglicher Kandidat für die Relegation ist der SV Waldhof Mannheim. Der Drittligist steht derzeit auf Tabellenplatz sechs mit drei Punkten Abstand zum Relegationsplatz.

Die Relegation zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der 2. Bundesliga finden am 19. und 23. Mai, jeweils um 20.30 Uhr, statt.