Nächstes Endspiel für die SG NoWa

Ried. Im Kampf um den Klassenerhalt der Kreisliga A steht die SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag (15.30 Uhr) vor dem nächsten Endspiel. Gegen den TSV Aschbach muss die Sportgemeinde unbedingt gewinnen. Bei einem Sieg könnte der Verein den Relegationsplatz verlassen. Das wäre der Fall, wenn der VfR Bürstadt gegen den FC 07 Bensheim II (Sonntag, 15.30 Uhr) dreifach punktet.

SG NoWa – TSV Aschbach

„Dieses Heimspiel müssen wir unbedingt gewinnen. Ich hoffe, dass wir an die zweite Halbzeit der letzten Woche anknüpfen, denn die Einstellung muss stimmen. Jeder, der auf dem Platz steht, muss brennen“, appelliert SG NoWa-Coach Jens Stark an seine Truppe.

Am vergangenen Spieltag musste die Sportgemeinde einen kleinen Rückschritt hinnehmen und konnte von den Patzern der direkten Konkurrenten nicht profitieren. „Unsere erste Halbzeit im Spiel gegen Trösel war katastrophal. Danach haben wir uns gesteigert, darauf müssen wir aufbauen“, sagt Stark.

Der Trainer der Nordheim/Wattenheimer hofft am Sonntag auf ein ähnliches Ergebnis wie im vergangenen Oktober, als die SG NoWa mit 2:1 in Aschbach gewann. Dabei muss Stark wohl auf Kevin Metz und Colin Mitsch verzichten.

VfR Bürstadt – FC 07 Bensheim II

Nach fünf Niederlagen in Folge wollen die Bürstädter beim Heimspiel gegen die zweite Garnitur des FC 07 Bensheim endlich wieder dreifach punkten. „Auch wenn wir auf dem Papier in der Favoritenrolle sind, nehme ich jeden Gegner ernst, das habe ich meiner Mannschaft auch vermittelt. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass in der A-Liga jeder jeden schlagen kann“, sagt David Vorreiter, Trainer beim VfR.

Gegen die Bensheimer stehen den zuletzt personell arg gebeutelten Bürstädtern wieder mehr Optionen zur Verfügung. Umur Ueyen hat seine Rot-Sperre abgesessen und Christopher Porter ist aus dem Urlaub zurück. Auch Matthias Gerlich ist wieder fit und steht dem Kader zur Verfügung. rago