Zweimal in der Fremde gefordert

Ried. In der entscheidenden Saisonphase der Kreisliga A stehen für die beiden Riedclubs am 25. Spieltag Auswärtsspiele an. Während der VfR Bürstadt beim SV Lindenfels antritt, reist die SG Nordheim/Wattenheim zur TG Jahn Trösel (beide Spiele Sonntag, ab 15.30 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TG Jahn Trösel – SG NoWa

Obwohl die Sportgemeinde zuletzt gute Leistungen im Kampf um den Ligaverbleib abgeliefert hat und sowohl in Heppenheim als auch in Fehlheim punkten konnte, ist die Mannschaft von Trainer Jens Stark doch auf den Abstiegs-Relegationsrang gerutscht. „Der Bensheimer Sieg gegen Rodau war für uns unglücklich, so sind wir wieder unten drin. Noch ist aber nichts verloren“, sagt Stark.

Beim dritten Auswärtsspiel in Folge reist die SG NoWa in dieser Woche nach Trösel und hofft auf einen Sieg. Stark: „Drei Punkte wären für uns optimal, denn wir brauchen jeden Zähler. Auch wenn Trösel eine Heimmacht ist, werden wir etwas offensiver als zuletzt ins Spiel gehen, denn gerade hinten ist die TG Jahn verwundbar. Dazu müssen wir ihre Schlüsselspieler möglichst neutralisieren.“

SV Lindenfels – VfR Bürstadt

„Auch wenn die Ergebnisse momentan nicht passen, haben wir im Vergleich zur Hinrunde doch eine Entwicklung gemacht. Wir müssen weiter zusammenstehen und an uns arbeiten. Wir brauchen endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die Motivation“, sagt VfR-Coach David Vorreiter. In Lindenfels rechnet er mit einem schweren Spiel und muss dafür erneut auf einige Langzeitverletzte verzichten. Lediglich der zuletzt angeschlagene Roberto Palmeri kehrt in den Kader zurück. rago