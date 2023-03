Lindenhof will weiter Druck auf Rheinau machen

Mannheim. Angriffsmodus am Promenadenweg. Mit einem 3:1-Sieg gegen Wallstadt pirschte sich Kreisligist MFC 08 Lindenhof an Platz zwei und damit die Relegation in Richtung Landesliga heran. „Wir haben gegen Wallstadt eine gute zweite Hälfte gespielt, viele Chancen erarbeitet und am Ende verdient den Dreier geholt“, freut sich MFC-Trainer Patrick Heinzelmann, der das 2:2 gegen die abstiegsbedrohten Oftersheimer direkt nach der Winterpause jedoch noch nicht vergessen hat. „Damals haben wir den Kampf einfach nicht angenommen und waren nicht auf der Höhe. Insgesamt haben wir noch Luft nach oben, da wollen wir weiter daran arbeiten.“

Das wird der MFC in Zukunft weiterhin gemeinsam mit Heinzelmann tun. Der Coach verlängerte inklusive Trainerteam um ein weiteres Jahr bei den Lindenhöfern. Danach sah es allerdings lange Zeit nicht aus, Grund: Heinzelmann ist zu erfolgreich für den MFC.

Durch die vermehrten Erfolge unter dem 34-Jährigen stiegen die Siegprämien für die Mannschaft immens, damit hatten die Verantwortlichen nicht kalkuliert. Heinzelmann begab sich selbst erfolgreich auf Sponsorensuche. „Wir haben jetzt weiter eine Basis, mit der wir optimistisch in die Zukunft blicken können. Ich freue mich sehr, weiter hier zu sein“, erklärt der Trainer.

In welcher Liga Heinzelmann in der nächsten Saison an der Seitenlinie steht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fünf Punkte trennen die Lindenhöfer auf den Tabellenzweiten aus Rheinau, dabei hat die Heinzelmann-Elf ein Spiel weniger auf dem Tableau.

Zimmermann fügt sich bestens ein

Mit dem nächsten Sieg am Sonntag in Plankstadt (15 Uhr) will der MFC weiter Druck auf Rheinau aufbauen, doch der Coach sieht eine Mammutaufgabe für seine Mannschaft: „Plankstadt wird ein harter Brocken. Schon im Hinspiel beim 1:0 haben sie uns alles abverlangt, darauf müssen wir uns jetzt wieder einstellen.“

Beim Angriff auf die Rheinauer und Platz zwei hilft seit der Winterpause nun auch Zugang Daniel Zimmermann vom VfL Kurpfalz Neckarau. Der verbandsligaerfahrene Mittelfeldmann ist ein weiterer Transfercoup von Heinzelmann. „Als es die Option gab ihn zu holen, haben wir zugegriffen. Er soll in der Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen und kann uns sicher helfen – am Sonntag aber auch in der gesamten Restsaison.“ bah