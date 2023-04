Hüttenfeld steckt im Keller fest

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße gibt es für die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II kein Fortkommen im Abstiegskampf. Für die Elf von Thomas Düpre gab es auch bei der 0:4-Niederlage beim TSV Auerbach II nichts zu erben. Aber auch die SG Hüttenfeld, die gegen die FSG Riedrode II eine 0:2-Heimniederlage bezog, kommt im Kampf um den Ligaverbleib nicht vom Fleck.

TSV Auerb. II – Azz./Ol. Lamp. II 4:0

„Ich muss meine Mannschaft loben. Sie hat heute bei einem starken Gegner mutig nach vorn gespielt und war den Auerbachern zumindest phasenweise ebenbürtig“, befand Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Die vom Lampertheimer Giovanni Antonucci trainierten Auerbacher waren aber von Beginn an das spielerische bessere Team, welches der Spielgemeinschaft ihre Grenzen aufzeigte. Die erste große Möglichkeit hatten die Lampertheimer durch Justin Ekkerink (13.), doch der fand seinen Meister in TSV-Torwart Alexander Westerhoff. Auch bei den Schüssen von Marcel Mlynek und Jan Wesp hielt Westerhoff ausgezeichnet.

Bei den Auerbacher Treffer halfen die Lampertheimer immer ein Stück weit mit. So in der 17. Minute, als bei Felix Ritters Kopfball zum 1:0 die Zuordnung nicht stimmte. Als Jasko Hüseinovic das 2:0 (44.) markierte, geriet eine Lampertheimer Rückgabe zu kurz. In der zweiten Halbzeit hielt die Spielgemeinschaft die Partie lange offen, musste sich aber in der Schlussphase endgültig geschlagen geben. Ümit Altunkapan gelang das 3:0 (75.), ehe Moritz Schramm den 4:0-Endstand markierte (81.).

SG Hüttenfeld – FSG Riedrode II 0:2

Sonntag für Sonntag notiert der Hüttenfelder Daniel Lerch in vorbildlicher Manier via Liveticker die Höhepunkte im Spiel seiner SG Hüttenfeld. Das war auch bei der Heimpartie gegen die FSG Riedrode II der Fall. Allerdings kam Lerch hier nicht umhin mehr Chancen für die Gäste zu notieren. Aber es fehlte auch nicht viel, da wären die Hüttenfelder in der Anfangsphase bei einer Chance von Tobias Lerchl in Führung gegangen. „Ein großer Dank gilt hier unserem Torhüter Eduard Tropman, der mit einer tollen Parade die Führung der Gastgeber verhinderte“, befand Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling.

Aber in der 20. Minute drehte sich die Begegnung zugunsten der Gäste: Nach einem Eckball von Mario Basyouni köpfte Lukas Bamberg zum 0:1 ein. In der 39. Minute fiel das 0:2 durch Perica Bozanovic, der die Vorlage von Vincenzo Lucchese verwertete. „Wir haben zwar in der Anfangsphase und über weite Strecken der zweiten Halbzeit gut dagegengehalten. Doch letztlich ist der Riedroder Sieg verdient“, befand Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt. hias