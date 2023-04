Schwere Aufgabe vor der Brust

Ried. Heiß her geht es an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga-B- Bergstraße. Hier haben nicht nur Tabellenführer FSG Riedrode II, die SG Hammelbach/Scharbach oder der FV Hofheim noch allerbeste Chancen auf die Meisterschaften, sondern auch die Sportvereinigung Affolterbach, die im Vergleich zu Riedrode und Hofheim zwei Spiele weniger bestritten hat.

Aber das dürfte nicht der einzige Grund sein, weshalb die Riedroder ihren kommenden Auswärtsgegner nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. „Affolterbach ist möglicherweise die stärkste Mannschaft in der Kreisliga B. Gerade in taktischer Hinsicht haben die Odenwälder sehr viel zu bieten“, sagt Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling und hebt die Arbeit des Affolterbacher Brüderduos Alexander und Sebastian Theobald lobend hervor.

Hofheim will wieder siegen

Wie unangenehm ein meist kampfstarker Gegner wie Affolterbach ist, musste vor 18 Jahren der damalige FSV Riedrode auf schmerzliche Art und Weise erfahren. Als das Spiel um den freien Platz in der Kreisoberliga anstand, musste sich die Bahnhofs-Elf nach einem Auswärtsunentschieden und einer Heimniederlage den Odenwäldern geschlagen geben und war nach 26 Jahren in der Gruppen- und Kreisoberliga, plötzlich wieder in der Kreisliga-A-Bergstraße angelangt.

„Wir wollen in Affolterbach unbedingt gewinnen. Dass dies nicht so einfach sein wird, haben wir bereits im Hinspiel gesehen“, weiß Kreiling, mit Blick auf das 0:0 im vergangenen September, um die Schwere der Aufgabe. Immerhin sieht es personell gut bei der FSG Riedrode II aus, die lediglich auf Julian Ille (Knöchel) verzichten müssen.

Wenn die SG Hüttenfeld den FV Hofheim empfängt, treffen zwei Mannschaften aus zwei verschiedenen Tabellenhälften aufeinander. Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen hat vor der SGH gehörigen Respekt, insbesondere vor dem großen Rasen am Hüttenfelder Hegwald. „Zuletzt haben wir zweimal in Folge verloren. Gerade jetzt wird sich zeigen, ob meine Mannschaft Charakter hat oder nicht. Deswegen fordere ich von ihr einen Sieg in Hüttenfeld“, hofft von Dungen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Spielfrei ist indes die SG Azzurri/Olympia Lampertheim II. hias