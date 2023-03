Abstiegskampf in Lorsch

Ried. SG Hammelbach/Scharbach, FV Hofheim, FSG Riedrode II und TSV Auerbach II. Die vier führenden Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B Bergstraße haben ihre Partien am vergangenen Sonntag allesamt gewonnen, aber dies in den meisten Fällen recht knapp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So bedurfte es auch für den FV Hofheim im heimischen Sportpark eines harten Stücks Arbeit, ehe die Defensivkünstler der Spielvereinigung Fürth II mit 2:1 bezwungen wurden. „Das war die erwartet schwere Auftaktpartie nach dreieinhalb Monaten Pause. Aber am kommenden Sonntag wird es in Weiher kaum einfacher werden“, sieht Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen seine Mannschaft erneut gefordert. Personell kann Hofheim immerhin aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter Patrick Schüssler, der gegen Fürth vorzeitig ausgetauscht werden musste, steht ein Fragezeichen.

Die Rollen klar verteilt sind hingegen in der Begegnung zwischen der SG Hüttenfeld (Platz 13) und dem Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach. Immerhin punkteten die Hüttenfelder am vergangenen Sonntag beim 3:2-Erfolg in Lampertheim erstmals wieder dreifach. „Während wir es uns in Lampertheim leisten konnten, mit unseren Chancen so schludrig umzugehen, wird das gegen Hammelbach/Scharbach nicht mehr der Fall sein. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir unsere Möglichkeiten konsequent verwerten“, betont Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt. Neben dem Hüttenfelder Angriff dürfte aber auch die Defensive der SGH gefordert sein, denn die drei Hammelbacher Angreifer Steffen Impe (11), Jan Bauer und Lucas Bergmann (beide 9) haben weit mehr als die Hälfte aller Tore bei den Odenwäldern erzielt.

Riedrode II gastiert in Fürth

Mehr zum Thema Fußball-B-Liga Tobias Lerchl trifft zum Derbysieg Mehr erfahren Fußball Einstand für Göring und Reichert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Gruppenliga Für Riedrode zählt nur ein Sieg Mehr erfahren

Personell sieht es bei den Hüttenfeldern gut aus. Außer dem langzeitverletzten Michael Bopp und dem noch nicht spielberechtigten Marcel Klotzbach steht lediglich hinter Luca Rosenberg ein Fragezeichen. „Auch wenn der Tabellenstand eine deutliche Sprache spricht, werden wir alles versuchen, um zu überraschen“, sagt Christian Schmitt.

Im Zeichen des Abstiegskampf steht die Partie zwischen dem Tabellenzwölften Tvgg Lorsch II und Schlusslicht SG Azzurri/Olympia Lampertheim II. Ähnlich wie bei den Lampertheimern lief es auch bei den Lorschern am vergangenen Wochenende nicht rund. Im Kellerduell in SG Gronau verloren sie mit 2:3.

Bei der Spielvereinigung Fürth II gastiert indes die treffsichere FSG Riedrode II und will dort erneut dreifach punkten. hias