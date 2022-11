FSG II reist zum Spitzenspiel

Ried. Kurz nachdem die Spieler des Fußball-B-Ligisten FSG Riedrode II am vergangenen Wochenende beim Bowling ihren Mannschaftsabend genossen hatten, blickten sie gespannt auf den Ausgang der Begegnung zwischen den Verfolgern FV Hofheim und TSV Auerbach II. Am Ergebnis hatten die Riedroder Spieler nichts auszusetzen. Da das Spiel 1:1 endete, blieb der FSG Tabellenführer. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt FSG-Sprecher Fabian Kreiling. Nun müssen die Riedroder selbst in Auerbach antreten. „Wenn dieser Gegner ins Rollen kommt, müssen wir uns gehörig in Acht nehmen“, rechnet Kreiling mit einer sehr starken TSV Auerbach II, die seit Saisonbeginn vom Lampertheimer Giovanni Antonucci trainiert wird.

Dabei hofft Kreiling, dass die FSG bald wieder die spielerische Klasse zeigt wie zu Beginn der Saison. „Schon vor der deutlichen 0:4-Niederlage bei der SG Hammelbach/Scharbach liefen unsere Kombinationen nicht mehr so flüssig wie in den Monaten August und September. Dieses Niveau müssen wir aber bald wieder erreichen. Sonst büßen wir all das ein, was wir uns mühsam aufgebaut haben“, meint er.

Karsten Krämer fällt aus

Riedrodes Trainer Nabil Hamzi trifft mit seinem Team auf Auerbach II. © Nix/Lösch

Endet die Begegnung zwischen dem Tabellendritten Auerbach und dem Spitzenreiter Riedrode unentschieden, könnte davon der FV Hofheim profitieren. Die Elf von Maximilian von Dungen wäre, ein Auswärtserfolg beim SV Kirschhausen vorausgesetzt (Sonntag, 15.15 Uhr), dann neuer Tabellenführer.

Bei der 0:5-Niederlage beim TSV Weiher traf die SG Azzurri/Olympia Lampertheim II auf einen Gegner, der eine rustikale Gangart an den Tag legte. Vor diesem Hintergrund resultierte auch die schwere Verletzung von Karsten Krämer, der wohl bis auf Weiteres ausfällt. Außerdem wird Besart Parduzi nicht spielen können. So hofft Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres für das Heimspiel gegen den FSV Zotzenbach wenigstens auf die Rückkehr von Tolga Boztepe.

„Zotzenbach ist eine starke Mannschaft, die weiß, wo das Tor steht. Aber in der vergangenen Saison haben wir von sechs möglichen Punkten vier geholt. Deswegen sollten wir gegen den FSV durchaus unsere Chance nutzen“, sagt Patrick Andres. Bis zur Winterpause müssen die Lampertheimer noch zweimal auswärts antreten. Zunächst beim TSV Hambach, dann folgt das Duell bei der SG Hammelbach/Scharbach.

Indes empfängt die SG Hüttenfeld am Sonntag (15 Uhr) mit dem TSV 09 Gras-Ellenbach einen alten Bekannten. Beide Vereine stiegen im Jahr 2019 Seite an Seite in die Fußball-Kreisliga B auf. hias