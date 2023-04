FC Türkspor bleibt dran

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg bei der Spvgg 06 Ketsch seine Aufstiegschance gewahrt. Das Team von Coach Serif Gürsoy bleibt fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten ASV Eppelheim. Oguzhan Yildirim brachte die Mannheimer mit 1:0 (35.) in Front. Mahmut Cosgun erhöhte nach einem Standard auf 2:0 (64.). Aus dem Nichts verkürzte Michael Wendel für Ketsch zum 1:2 (71.). In Unterzahl geriet Türkspor unter Druck. Mikael Erdem machte aber mit dem 3:1 (83.) alles klar. Fct

Kürnbach – Viernheim 0:3 (0:1)

Der TSV Amicitia hat weitere drei wichtige Punkte für den Ligaverbleib gesammelt. Sebastian Heinrich gelang die Viernheimer Führung (8.). Timo Endres sorgte mit dem 2:0 (69.) für die Vorentscheidung. Leon Kuhmann machte mit dem 3:0 (83.) den Deckel drauf. bol