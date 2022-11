Duell um Platz zwei

Ried. Der VfB Lampertheim hat am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-C-Liga eine Spitzenpartie vor der Brust. Am Sonntag (15.15 Uhr) gastiert der Tabellendritte beim Zweiten TSV Elmshausen. Der TV Lampertheim II empfängt am Sonntag (13 Uhr) den SV Eintracht Zwingenberg im Sportzentrum Ost.

Elmshausen – VfB Lampertheim

Eine Woche nach dem 7:1-Kantersieg gegen die punktgleiche SG Lautern reist der VfB als Dritter (31 Punkte) nach Elmshausen (32). „Wir kennen sie schon länger. Das ist ein kurzer, enger Platz dort“, meint VfB-Sportausschuss Philipp Ihrig, der vor Elmshausens Top-Torjägern Marvin Feher (24 Tore) und Daniel Pisarski (15) warnt. „Wir wissen aber auch, wie gut wir sind“, fordert Ihrig, „dass wir als Mannschaft auftreten.“

TVL II – Zwingenberg

„Aus den nächsten zwei Spielen müssen sechs Punkte her“, sagt TVL-II-Trainer Mirco Geschwind vor den Duellen mit den Kellerkindern Zwingenberg und Schwanheim. Der SVE fiel nach sieben Niederlagen in Folge auf den vorletzten Platz zurück. Gegen die Top-Teams Lautern (2:7) und Elmshausen (1:11) gab es Packungen. Der Zehnte Lampertheim II (21 Punkte) verlor zuletzt mit 1:4 bei Olympia Lorsch II. „Der Gegner hat den Sieg mehr gewollt als wir. Das muss diesmal andersherum sein“, so Geschwind. cpa