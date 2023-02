Das nächste Afrika-Abenteuer ruft: Mannheimer Gernot Rohr hat neuen Job als Nationaltrainer

Zurzeit befindet sich Gernot Rohr auf Stippvisite in der alten Heimat. Gemeinsam mit seiner Frau Fabrinah und den beiden Kindern Elisa und Johann besucht der 69-Jährige Verwandte und Freunde in Mannheim, am Samstag will er sich die Drittliga-Partie seines früheren Vereins SV Waldhof gegen den SV Meppen live im Stadion anschauen. Mit Tochter Elisa feierte er am Freitag in Mannheim ihren 13.

...