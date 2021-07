Vom seltenen Luxus, Papa regelmäßig um sich herum zu haben, werden sich Elisa (11) und Johann Rohr (9) bald vorerst verabschieden müssen. Statt die frische Meerluft in seiner französischen Wahlheimat Claouey an der Atlantikküste mit seinen Kindern zu genießen, ist Gernot Rohr in der neuen Saison so viel unterwegs wie vielleicht noch nie zuvor in seiner Karriere. Auf die Corona-Zeit folgen für

...