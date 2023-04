Bürstadt fehlt die Cleverness

Ried. Der VfR Bürstadt hat am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A eine bittere Heimniederlage einstecken müssen. Trotz Halbzeitführung unterlag er dem FSV Rimbach mit 3:4 (2:1). Etwas besser lief das Auswärtsspiel der SG Nordheim/Wattenheim. Beim VfR Fehlheim II erkämpfte sich die Sportgemeinde ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

VfR Fehlheim II – SG NoWa 1:1

„Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Die Leistung war sogar noch besser als im Spiel davor gegen Heppenheim. Wir haben gegen eine starke Fehl-heimer Elf gut mitgehalten und uns diesen Auswärtspunkt verdient“, freute sich SG NoWa-Coach Jens Stark.

In der Anfangsphase hatte die Sportgemeinde etwas Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein, als ein Schuss von Tuan Stefanov über das leere Tor zischte (4.). Danach brachte Philipp Grünig die SG NoWa nach einem Pass von Nils Reis in Führung (16.). Erst in der Nachspielzeit gelang den Fehlheimern der Ausgleich. Tuan Stefanov schloss einen Konter zum 1:1 ab (45+1).

Nach dem Seitenwechsel verlegten sich die Nordheim/Wattenheimer auf die Defensive und kamen nur noch selten zu eigenen Möglichkeiten. Die klarste hatte Maximilian Meister, der bei einer Einzelleistung allerdings mit einem Foul am Schuss gehindert wurde (80.). Am Ende brachte die Sportgemeinde das Remis über die Zeit.

VfR Bürstadt – FSV Rimbach 3:4

„Das ist absolut enttäuschend. Wir hatten den Heimvorteil, haben zwei Mal geführt und schenken das Spiel durch zwei individuelle Fehler her. Wir haben es nicht geschafft, über die gesamten 90 Minuten konzentriert zu bleiben, haben uns nicht clever genug angestellt und sind von den Rimbachern gnadenlos bestraft worden“, ärgerte sich Bürstadts Trainer David Vorreiter über die Niederlage.

Dabei begann das Spiel gut aus Bürstädter Sicht. Ahmet Tubay (9.) und Nadir-Volkan Celikkan trafen früh für den VfR (19.). Den Rimbachern gelang durch einen verwandelten Handelfmeter von Patrick Feller der Anschlusstreffer (35.), in der zweiten Halbzeit stellte Bleon Parduzi mit seinem Treffer zum 3:1 den Zwei-Tore-Abstand aber wieder her (54.).

Allerdings gab der FSV nicht auf und startete eine Aufholjagd: Erst traf Robin Hechler zum 2:3 (64.), ehe Patrick Feller zum 3:3 ausglich (71.). Wenig später markierte Ermin Karadolami den Rimbacher Siegtreffer zum 4:3-Endstand (81.). rago