Acht Minuten fehlen zum Sieg

Ried. Der VfR Bürstadt musste am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A die 13. Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den SV/BSC Mörlenbach verloren die Bürstädter mit 0:1. Über einen Auswärtspunkt konnte sich dafür die SG Nordheim/Wattenheim freuen. Bei der Heppenheimer Starkenburgia erkämpfte sich die Sportgemeinde ein 1:1 (0:0).

Starkenb. Heppenh. – SG NoWa 1:1

„Unterm Strich können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein, zumal die Heppenheimer mehr Spielanteile hatten. Trotzdem ist es etwas schade, dass es nicht für einen Auswärtssieg gereicht hat. Lediglich acht Minuten haben uns als Underdog davon getrennt“, resümierte SG NoWa-Coach Jens Stark.

In der ersten Viertelstunde baute die Sportgemeinde jede Menge Druck auf, Philipp Grünig und Daniel Grunder vergaben aber ihre Möglichkeiten. Danach hatten die Heppenheimer ihre Drangphase. Zweimal hielt SG NoWa-Keeper Pascal Metz seine Mannschaft mit tollen Paraden im Spiel, einmal verhinderte der Pfosten die Starkenburgia-Führung. Stark: „Da hatten wir etwas Glück, denn es hätte auch 2:0 für die Heppenheimer stehen können. So ging es mit einen 0:0 in die Pause.“

Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es dann erfolgreicher für die Sportgemeinde. Einen Schuss von Nils Reis konnte der Heppenheimer Torwart noch abwehren, doch beim Abstauber von Daniel Grunder war auch er machtlos – 0:1 (50.). In der Folge konzentrierten sich die Nordheim/Wattenheimer vor allem auf die Abwehr und versuchten, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Das gelang bis zur 83. Minute, ehe Austin Bedford seinen Mitspieler Marcel Wopke anschoss, der den Ball unglücklich zum 1:1-Endstand ins eigene Tor lenkte (83.).

VfR Bürstadt – Mörlenbach 0:1

„Wie schon bei unserem letzten Spiel gegen Rodau wäre für uns auch gegen die Mörlenbacher bei einer besseren Tagesform mehr drin gewesen. Es ist natürlich sehr unbefriedigend für uns, wieder mit leeren Händen dazustehen. Man muss den Mörlenbachern aber zugestehen, dass ihr Sieg verdient war“, sagte VfR-Coach David Vorreiter nach der Niederlage.

Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel relativ offen, in Führung gingen aber die Gäste. Nach einer Standardsituation aus dem Halbfeld setzte sich Lukas Goderbauer entscheidend durch und köpfte das einzige Tor (41.), dass den Mörlenbachern zurück an die Tabellenspitze brachte. Direkt nach dem Wiederanpfiff verpasste Buenyamin Cephaneci den Ausgleich (42.). rago