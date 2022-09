Biblis II verliert knapp

Biblis. Die zweite Mannschaft des FV Biblis hat den dritten Sieg in Folge in der Fußball-C-Liga verpasst. Im Nachholspiel bei der SG Lautern hielt das Team von Spielertrainer Lukas Berg am Donnerstagabend lange gut mit, verlor jedoch schließlich mit 0:1 (0:0). Tobias Rettig erzielte in der 67. Minute das Tor des Tages für den Aufsteiger, der nach einer Roten Karte gegen Vladimir Haritov in der 50. Minute in Unterzahl agieren musste.

Für Lautern war es der sechste Erfolg im sechsten Ligamatch. Damit ist die Elf aus dem Lautertal (Torbilanz 24:8) wieder gleichauf mit dem ebenfalls punktverlustfreien Spitzenreiter VfB Lampertheim (31:10 Tore). Die Spargelstädter fahren am Samstag (15.30 Uhr) zum Dritten FSG Bensheim, der bei 16 Punkten steht.

Für Biblis II geht es am Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen Aufsteiger SG Reichenbach II (vier Punkte aus fünf Begegnungen) weiter. Die Berg-Elf will an die Dreier gegen Gadernheim (3:2) und Einhausen II (4:1) anknüpfen, die sie vor der knappen Niederlage in Lautern einfuhr. cpa