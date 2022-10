Bescheidenheit trotz des Höhenflugs

Was Fußball-Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim in der vergangenen Saison versprach, das hält er auch in dieser Runde: Die Mannschaft von Trainer Georg Eckhardt spielt erneut oben mit und hat mit dem 2:1 über den VfL Birkenau den Beweis erbracht, mit jeder Spitzenmannschaft mithalten zu können. Auf den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz sind es nur drei Punkte.

