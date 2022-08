Einblicke in die Natur der BUGA 23

Mannheim. Seit 1951 bereichern Bundesgartenschauen deutsche Städte um nachhaltige Grünanlagen. Die Bundesgartenschau (BUGA) ist eine deutsche Ausstellung zum Gartenbau, in die auch Themenbereiche wie Landschaftsarchitektur einfließen. Sie findet in einem Zweijahresturnus in verschiedenen deutschen Städten statt, dabei alle zehn Jahre als internationale Gartenbauausstellung (IGA). Nun findet der BUGA-Sommer vom April bis Oktober 2023 auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und im Luisenpark statt. Verbunden werden die beiden Parks mit einer Seilbahn. Mit der Premium-Karte ist es schon jetzt möglich, sich am 8. und 15. September, 18 Uhr, bei einer Führung über das BUGA 23-Gelände einen Eindruck zu verschaffen. Die Dauer beträgt 1,5 Stunden. Treffpunkt ist am Spinelliplatz 4. Wer neugierig auf das ehemalige Kasernengelände mit seinen 62 Hektar ist, das viele Jahrzehnte für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, der kann sich auf einen attraktiven, neuen, nachhaltigen Ort mit hohem Erholungswert auch über die BUGA 23 hinaus freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was bedeuten Blumenschau, Experimentierfeld und Sommerfest genau? Wie und wo zeigt sich das jetzt schon auf dem Gelände? Wo wird man in die Seilbahn ein- und aussteigen? Wie kann man sich den Panoramasteg vor stellen? Die U-Halle mit ihrer riesigen Grundfläche ist in Teilen entkernt, Segmente des Tragwerks sind freigelegt, hier erobern sich Kletterpflanzen die Pfeiler. Artenschutz wird auf dem Gelände groß geschrieben und ist an vielen Stellen sichtbar. Ein weiteres wichtiges Anliegen der nachhaltigen BUGA 23 ist die Wiederverwendung von Materialien. Während der Führung erfahren die Gäste unter anderem wo die Stars auftreten, welche Bäume gepflanzt wurden, ob die im vergangenen Herbst gepflanzten 4400 Rosen gut angewachsen sind und vieles mehr. red

BUGA 23-Führung

Mehr zum Thema Bundesgartenschau Die Buga-Seilbahn wächst - weiterer Mast aufgebaut Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim Was hinter dem „Hektar für Nektar“ auf der Bundesgartenschau steckt Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

8. und 15. September, 18 Uhr Spinelliplatz 4, Mannheim

Verlosung von 12x2 Plätzen Stichwort: BUGA-Führung Einsendeschluss: 30. August 2022