Ganz nah am Berufsalltag

Kundenwünsche sind oft sehr individuell. Um ihnen Rechnung zu tragen, braucht es eine flexible Produktion – und vernetzte Systeme. Junge Menschen, die später einmal damit arbeiten sollen, möchten schon in der Schule wissen, was auf sie zukommt. Einen guten Einblick in hochmoderne Prozesse bekommen sie mit der Lernfabrik 4.0 – einem Gemeinschaftsprojekt der technischen Werner-von-Siemens- (WvSS) und der kaufmännischen Friedrich-List-Schule (FLS). Die Kooperation, so WvSS-Leiter Albert Weiß, gewährleiste „die interdisziplinäre Verknüpfung von Produktion und Unternehmenssteuerung nach neuesten Industriemaßstäben“.

Das Modell, an dem Schülerinnen und Schüler praxisnah Inhalte und Kompetenzen für die Arbeitswelt von morgen vermittelt bekommen, wurde Mitte des Jahres vorgestellt. Direkt im Foyer der WvSS können auch Gäste einen Blick durch die Glasscheibe werfen, hinter der Schülerinnen und Schüler die Digitalisierung der Arbeitswelt praxisnah kennenlernen.

Anhand von Grundlagenmodulen lernen die Jugendlichen zunächst einzelne Einheiten eines Produktionsprozesses kennen. Durch den Zusammenschluss der Module zu einem verketteten und digital vernetzten Anlagensystem kann eine komplexe Produktionskette abgebildet werden.

Durch die Kooperation der beiden Schulen würden sowohl „die realitätsnahe Abbildung eines verketteten Anlagensystems gewährleistet“ als auch „eine Verbindung von kaufmännischer sowie gewerblich-technischer Ausbildung an den Schnittstellen Produktion, IT sowie Geschäfts- und Unternehmensorganisation hergestellt“, begrüßt die Stadt Mannheim das Projekt.

„Industrie 4.0 und Digitalisierung sind nicht mehr nur Schlagworte! Sie begegnen den Beschäftigten in vielen Betrieben bereits als konkrete Veränderungen in den Arbeits- und Produktionsprozessen“, erklärt die WvSS auf ihrer Webseite, und betont: „Spätestens jetzt wird deutlich, dass die berufliche Ausbildung diesen Wandel mitgehen muss, um die zukünftigen Arbeitskräfte gut vorbereitet in die Betriebe zu bringen.“

In den Jahren zuvor realisierte die WvSS eine moderne Lernlandschaft, deren Kernstücke die hoch technisierten Industrie-4.0-Labore für Automatisierungstechnik, Netzwerktechnik und Montagetechnik sind. Die Lernfabrik 4.0 komplettiert diese Lernlandschaft. Die Zusammenarbeit der Werner-von-Siemens- mit der Friedrich-List-Schule eröffnet den Auszubildenden an beiden beruflichen Bildungseinrichtungen einen ganzheitlichen Einblick in vernetzte Geschäfts- und Produktionsprozesse.

Von der Anlage profitieren sollen neben Auszubildenden und Teilnehmern an Weiterbildungsgängen auch kleine und mittelständische Unternehmen. In Workshops sollen diese Betriebe anschauliche und praxisorientierte Einblicke in Industrie-4.0-Lösungen erhalten.