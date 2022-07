Nibelungen-Festspiele: Hagen-Rolle kurz vor Start umbesetzt

Worms. Bei den Nibelungen-Festspielen in Worms wird Heiko Raulin für Olaf Johannessen den Hagen spielen. Olaf Johannessen fällt krankheitsbedingt aus, wie die Presseabteilung mitteilt. Heiko Raulin verbindet eine langjährige Arbeitsbeziehung zu Roger Vontobel am Hamburger Schauspielhaus, am Schauspiel Frankfurt und an den Bühnen Bern, die ihn nun nach Worms führt, wo Vontobel bei „hildensaga. ein königinnendrama“ Regie führt.

Die Nibelungen-Festspiele zeigen das Stück von Nestroy-Preisträger Ferdinand Schmalz unter der Intendanz von Nico Hofmann vom 15. bis 31. Juli. In den Königinnen-Hauptrollen spielen Genija Rykova und Gina Haller. Eine wichtige Rolle spielt das Bühnenbild vor dem Wormser Dom – eine Wasserlandschaft, die sich mit variablen Stegen, gezielten Wassereffekten, Licht und Video permanent verändert.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kultur Nibelungen-Festspiele proben mit spektakulärer Wasserlandschaft Mehr erfahren Opern Bayreuther Festspiele: Lundgren sagt Holländer-Partie ab Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1