Zwei Titel im Kickboxen

Viernheim. Die deutschen Meisterschaften im Kickboxen haben in Lünen stattgefunden. Drei Sportler vom Viernheimer Team Body-Attack gingen dort an den Start: Mit dabei waren Sami Jakob, Maximilian Peter und Delayne Dechant.

Sami Jakob konnte ins Finale einziehen, wo ein sehr unangenehmer Gegner auf ihn wartete. Dieser ist kein ungeschriebenes Blatt und einer der stärksten Kämpfer der Welt, betont das Team Body-Attack in einer Mitteilung. Sami versuchte alles, war schließlich aber doch sehr beeindruckt von seinem Kontrahenten. Somit fand der Viernheimer Sportler nicht in seinen gewohnten Kampfstil und wurde am Ende immerhin aber deutscher Vizemeister.

Souveräner Auftritt

Delayne Dechant erreichte das Finale der Damen. Sie gewann souverän den letzten Kampf und wurde somit verdient deutsche Meisterin. Die Überraschung des Turniers gelang jedoch Maximilian Peter. Im Finale stand ihm ein erfahrener K1-Sportler gegenüber. Dieser war außerordentlich stark, aber Maxi gab nicht auf. Er punktete immer wieder mit seinen gefürchteten Low Kicks. Es war eine spannende Auseinandersetzung über drei Runden, die beiden Sportlern alles abverlangte. Am Ende gewann Maxi den Kampf verdient und wurde deutscher Meister. Die Sportler des Teams Body-Attack freuen sich bereits auf die deutschen Meisterschaft im Ring, die im September stattfinden. red