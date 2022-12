Viernheim. Ende Juli dieses Jahres feierte die Stadt Viernheim mit der Stadt Haldensleben in Sachen-Anhalt ihre 30-jährige Städtefreundschaft. Anlässlich dieser Feier wurde von der Stadt Viernheim eine Baumpatenschaft in Haldensleben übernommen und auf die üblichen Geschenke verzichtet. Viernheim möchte so als erste Partnerkommune der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ein Zeichen der

...