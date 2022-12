Ladenburg jetzt Partnergemeinde der Buga 2023

Blumenschau, buntes Sommerfest und Experimentierfeld für innovative Ideen: Das ist das Profil der Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim. Dass auch die Wirtschaft der Region davon profitiert, hat Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach am Montag in Ladenburg verdeutlicht. Die Römerstadt am Neckar ist die neunte Buga-Partnerkommune. „Wir investieren rund 130 Millionen bei einem

...