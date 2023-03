Um jeden Zentimeter kämpfen

Viernheim. Der Kampf um den Klassenerhalt geht weiter. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia wollen im ersten Heimspiel der Rückrunde weitere Zähler einfahren.

Die Oberliga-Frauen erwarten am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr die Mannschaft des FSV Waldebene Stuttgart Ost im Stadion an der Lorscher Straße. Das Hinspiel verlief lange ausgeglichen, erst in der Schlussminute traf Stuttgart zum entscheidenden 1:0. Diese unglückliche Niederlage schmerzt die Viernheimerinnen noch, die Punkte fehlen in der Tabelle.

Deswegen sollen die Zähler morgen geholt werden. „Wir wollen 90 Minuten lang als geschlossene Mannschaft auftreten und um jeden Zentimeter auf dem Rasen kämpfen“, gibt Trainer Werner Protzel vor. Stuttgart sei zwar der Favorit in dieser Partie, die TSV-Amicitia-Frauen wollen jedoch dagegenhalten und das eine Tor mehr schießen als der Gegner.

Personell muss Protzel sein Team im Vergleich zum Auswärtssieg in Löchgau zwar wieder umbauen, er wird aber eine Formation auf das Feld schicken und Spielerinnen auf der Ersatzbank haben, die mit der richtigen Einstellung die drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen wollen. Schon um 11 Uhr bestreiten die Frauen 2 das Vorspiel für die Oberliga-Partie. Die Viernheimerinnen begrüßen mit der SG HD-Kirchheim den aktuellen Tabellenzweiten der Verbandsliga, der das Hinspiel schon mit 1:0 gewinnen konnte. Auf eigenem Platz will der TSV Amicitia aber versuchen, diesmal die Punkte zu behalten.

Die B-Juniorinnen sind am heutigen Samstag im Einsatz, haben allerdings ein Auswärtsspiel. Um 15.30 Uhr wird die Oberliga-Partie beim TSV Münchingen angepfiffen. Beide Teams sind im Mittelfeld der Tabelle, so dass der Spielausgang völlig offen ist.

Die Viernheimerinnen wollen an ihre starken Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen, auch wenn es gegen Eutingen (1:2) in der Liga und im Pokal gegen Bundesligisten Hoffenheim (1:7) nicht für einen Sieg gereicht hat. Ebenfalls auswärts gefordert sind die D-Juniorinnen, die um 13.30 Uhr bei Post Südstadt Karlsruhe auflaufen. Bereits gestern Abend haben die C-Juniorinnen gegen SC Pfingstberg-Hochstätt den Spieltag eröffnet. su