TSV Amicitia unter Wert geschlagen

Viernheim. Bei einer 0:5-Niederlage muss man nicht nach „unglücklich“ oder „nicht verdient“ fragen. Fußball-Landesligist TSV Amicitia Viernheim war am Sonntag beim Spitzenreiter Türkspor Mannheim über die gesamten 90 Minuten gesehen chancenlos, wurde allerdings auch unter Wert geschlagen. Denn auch die Blaugrünen hätten das eine oder andere Tor schießen können. So muss der Neuling aus Südhessen weiter auf den ersten Saisonsieg warten, mit zwei Punkten aus vier Spielen geht der Blick zunächst aber nach unten.

In der ersten Halbzeit passierte nicht viel, auch wenn die Hausherren leichte Vorteile hatten und mehr Torgefahr ausstrahlten. Viernheim begann recht forsch, ließ aber im Angriff erneut die nötige Durchschlagskraft vermissen. Mit zunehmender Spieldauer nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand. Ausgerechnet als die Südhessen eine gute Möglichkeit ausgelassen hatten, fiel im Gegenzug durch Kadir Seker das 1:0 (25.). Zwei Minuten später beinahe der Ausgleich durch Daniel Herbel, FC-Keeper Raul-Lucian Chira konnte den Schuss aber zur Seit abwehren, danach trudelte der Ball an den Pfosten und ins Aus.

Nach Wiederanpfiff war Türkspor schneller im Spiel zurück und legte mit einem Doppelschlag durch Talha Yazgan (52. Minute) und Oguzhan Yildirim (55.) den Grundstock zum Heimerfolg. Die Viernheimer waren danach sichtlich geschockt und gestatteten den Mannheimer weitere gute Torchancen. Das 4:0 von Can Aydingülü nach einer guten Stunde Spielzeit durch einen spektakulären Seitfallzieher entzückte nicht nur die heimischen Anhänger unter den mehr als 200 Zuschauern.

Trotz des aussichtslosen Rückstands aber übernahm der TSV Amicitia überraschend die Initiative und kam sogar zu einer Handvoll guter Torchancen. Dabei fehlte aber meist das nötige Schussglück, oder die vielbeinige Abwehr der Mannheimer konnte einen Gegentreffer verhindern. Anstatt des verdienten Anschlusstores erhöhte der Tabellenführer zehn Minuten vor dem Ende durch Fatih Yildirim gegen aufgerückte Gäste sogar noch auf 5:0 und bleibt auch nach vier Spieltagen ohne Punktverlust.

Der Aufsteiger wartet dagegen immer noch auf den ersten Saisonsieg. Zwei Punkte aus zwei Unentschieden reichen nur für Relegationsplatz 13. Am kommenden Sonntag kommt die Spvgg. Ketsch ins Waldstadion. Spätestens dann soll der erste Dreier eingefahren werden. JR