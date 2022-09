Optimale Punkteausbeute für die Viernheimer Teams

Viernheim. Das hat es lange Zeit nicht mehr gegeben. Am vergangenen Sonntag gab es für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim nämlich die volle Punktzahl. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia gewann beim von den Experten hoch gehandelten SV Schriesheim völlig überraschend mit 2:1. Zur gleichen Zeit konnte die SG Viernheim bei der TSG Weinheim 2 einen 3:2-Erfolg feiern. Spielertrainer Ralf Dalmus hatte in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer erzielt.

SG Viernheim mit Auswärtssieg

Die SG Viernheim gewinnt ihr Auswärtsspiel bei der TSG Weinheim 2 mit 3:2 (0:0). Die Partie stand immer Spitz auf Knopf, mit dem besseren Ende für die Gäste. Nach einer torlos und wenig spektakulär verlaufenen ersten Halbzeit kamen die Südhessen besser aus den Kabinen. In der 47. Minute markierte Steven Schreck nämlich die Führung für Viernheim. Als fünf Minuten später Alico Zitzer das 0:2 markierte schien alles aus einen Auswärtssieg hinauszulaufen. Allerdings agierten die Orangenen danach nicht mehr mit der nötigen Konsequenz, was die Hausherren zu nutzen wussten. Yannick Marx stellte die Partie mit einem Doppelschlag (71./82.) auf 2:2. Als alle Beteiligten mit einer Punkteteilung rechneten, fiel dann doch noch der Siegtreffer für die Südhessen. Spielertrainer Ralf Dalmus zirkelte in der 89. Minute einen Freistoß unhaltbar über die Mauer und bescherte seinem Team so den vierten Sieg im sechsten Spiel.

TSV Amicitia mit einem Dreier

Einen Außenseitersieg konnte die Reserve der Blaugrünen beim Gastspiel in Schriesheim feiern. Die zum Kreis der Titelanwärter zählenden Hausherren hatten unter der Woche das Spitzenspiel bei DJK Feudenheim verloren und kassierten gegen die Viernheimer ihre zweite Saisonniederlage, müssen sich deshalb mit einem Platz in unteren Tabellendrittel zufrieden geben. Der TSV Amicitia konnte dagegen den Aufwärtstrend fortsetzen und drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Auch in dieser Begegnung war die erste Halbzeit torlos verlaufen, dafür wurde es gleich nach Wiederbeginn packender.

Joel Schroth hatte nur wenige Sekunden gebraucht, um die Gäste in Führung zu bringen. Bis zur 60. Minute gelang es den Südhessen, auch den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten, ehe Robin Merkes doch noch den Ausgleich markierte. Dabei blieb es aber nicht, denn Deniz Alp Ülker schaffte in der 72. Minute die erneute Gästeführung, bei der es bis zum Schlusspfiff blieb.

„Das war heute unsere beste Saisonleistung, auf der wir aufbauen können. Alle waren diszipliniert und eigentlich hätten wir höher gewinnen müssen.

Leider wurden zwei erfolgversprechende Angriffe wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen“ so der zufriedene Trainer Tobias Kleiner. JR