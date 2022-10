Titel erfolgreich verteidigt

Viernheim. Bei den Kreismeisterschaften der Kinderleichtathletik konnte das Team des TSV Amicitia Viernheim den Titel in der Altersklasse U10 erfolgreich verteidigen. Beim vom Dauerregen dominierten Wettkampf stand dennoch der Spaß im Vordergrund.

In der Kinderleichtathletik treten die jüngsten Leichtathletinnen und Leichtathleten in Teams gegeneinander an. Hierbei zählt nicht eine herausragende Einzelleistung, sondern die Konstanz der Mannschaften. Die Endplatzierung ergibt sich dabei aus der Positionierung in den einzelnen Disziplinen. So erhält ein Team für den Disziplinsieg einen Punkt, die Zweitplatzierten bekommen zwei Punkte auf ihr Konto und so weiter. Die Mannschaft mit den wenigsten Punkten darf sich am Ende über den Titel freuen.

In der U10 stellten der TSV Amicitia mit den „Pandas“ und den „Zebras“ zwei Mannschaften, wobei die Pandas von Beginn an auf Kurs Titelverteidigung waren. Im 40-Meter-Sprint, Hindernissprint, Schlagwurf und im Medizinballstoß sicherten sie sich den Tagesbestwert und jeweils einen Punkt. Mit drei Punkten aus dem Zonen-Weitsprung machten es die Pandas zwischenzeitlich nochmal spannend.

Ein Punkt macht den Unterschied

Doch in der Endrechnung holten sich die „Pandas“ mit sieben Punkten und nur einem Zähler Vorsprung den Titel vor den „Lorscher Raketen“ vom LC Olympia Lorsch. Bronze ging an den TV Heppenheim. Die zweite Viernheimer Mannschaft in der U10, die „Zebras“ landeten mit 31 gesammelten Punkten auf dem siebten Rang.

Zuvor gingen bereits die Mannschaften der U8 und U12 an den Start. Bei den Kleinsten stellte der TSV Amicitia ebenfalls zwei Teams. Die „TSV Pandas“ sicherten sich den Disziplinsieg in der Hindernissprint-Staffel. Mit zweiten Plätzen im 30-Meter-Sprint und Schlagwurf sowie dem dritten Rang im Zielweitsprung sammelten sie insgesamt acht Punkte und mussten sich nur den „Grünen Flitzern“ vom TV Bürstadt geschlagen geben (sechs Punkte). Die „Lampertheimer Roten Füchse“ landeten mit zwölf Zählern auf dem dritten Rang. Die „TSV Löwen“ wurden mit 31 Punkten Achte.

In der Altersklasse U12 haben sich die Viernheimer „Pinguine“ mit den Vereinen aus dem Kreis gemessen. Da aufgrund des Dauerregens der Hochsprung aus dem Programm genommen wurde, standen für sie der 50-Meter-Sprint, Weitsprung, Schlagwurf und Kugelstoß, sowie die abschließende 6x50-Meter-Staffel an. Die „Pinguine“ überzeugten vor allem mit ihrer Schnelligkeit und ihrem zweiten Platz im Einzelsprint. Insgesamt sammelten sie 22 Punkte, was Platz fünf bedeutete.

Zum Abschluss stehen am kommenden Wochenende die Kreis- und Südhessischen Meisterschaften im Crosslauf an. Danach geht es für die Leichtathletinnen und Leichtathleten nach einer langen Saison in die verdiente Wettkampfpause.

Die Viernheimer Teams starteten in den folgenden Besetzungen:

U8: „TSV Pandas“: Philipp Haas, Vincent Broos, Jule Hornung, Joshua Resch, Johanna Munsch, Hannah Wolk; „TSV Löwen“: Pauline Himmighöfer, Jonna Sasypko, Max Wunderle, Lena Büttner, Lena Kansy, Milena Lingenti.

U10: „Pandas“: Ben Dufner, Malou Winkenbach, Lucy Sophie Prechtl, Lean Nagler, Lilya Haas, Emel Akyüz, Jona Rhein, Lukas Munsch, Lennard Broos, Miray Murafova; „Zebras“: Theo Disterweg, Romeo Marter, Benjamin Eppel, Ayla Erdar, Sophia Soh, Helene Hanske, Emma Kansy, Romy Konzelmann.

U12: „Pinguine“: Hanna Burk, Jan Fast, Simon Wagner, Milena Böhm, Wilhelm Balcar, Coco Noor-Herbert, Annika Niendorf, Gelila Teklamarian, Sophia Wetzel, Johanna Rhein. cm