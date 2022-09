Junges Team landet knapp neben dem Podest

Viernheim. Die BG Viernheim-Weinheim veranstaltete kurz vor Saisonbeginn wieder ein Vorbereitungsturnier. Die teilnehmenden Teams hatten so die Möglichkeit zum letzten Feinschliff und zur Standortbestimmung vor dem Start in die neue Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein paar Neuerungen gab es bei dem Turnier in Viernheimer Waldsporthalle: Erstmals wurden am Samstag Turniere für Jugendmannschaften angeboten. Vormittags trafen die beiden U12-Teams der BG jeweils auf den TV Eppingen, dabei gab es für viele Spieler die ersten Einsätze auf dem Basketballfeld überhaupt. Nachmittags spielten sechs U14-Teams aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in zwei Gruppen gegeneinander. Der Sonntag gehörte dann den acht Herrenteams, die ebenfalls aus drei Bundesländern nach Viernheim gekommen waren.

In den beiden Vierergruppen setzten sich der TSV Kupferzell und Eintracht Lambsheim durch, die das abschließende Finale bestritten. Hier behielten die Lambsheimer die Oberhand und feierten den ersten Saison-Höhepunkt. Die Gastgeber der BG Viernheim-Weinheim traten mit einer sehr jungen Mannschaft an und erreichten das Spiel um Platz drei. Dem Oberligakonkurrenten TSV Buchen mussten sie sich aber knapp geschlagen geben. su