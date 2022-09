Starker Gegner zum Auftakt

Viernheim. „Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt. Alles weitere wäre toll.“ Trainer Florian Fäustle und die Fußballerinnen des TSV Amicitia starten morgen in die Spielzeit 2022/23 in der Oberliga Baden-Württemberg. Und wenn es nach den Viernheimerinnen geht, soll nicht wieder bis zum letzten Spieltag gezittert werden wie in der Vorsaison. Die erste Gelegenheit zum Punktesammeln für den Ligaverbleib ist am morgigen Sonntag, 4. September, um 15 Uhr im Heimspiel im Stadion an der Lorscher Straße gegen den FV Löchgau.

Florian Fäustle hat die Fußballfrauen des TSV Amicitia vor einigen Wochen übernommen, nachdem sich Patrick Kloskalla nach fünf Jahren an der Seitenlinie zurückgezogen hatte. Der Spielerinnenkader aus der Vorsaison ist weitgehend zusammengeblieben, was dem jungen Trainer den Einstieg erleichtert hat. Mit der Vorbereitung ist Fäustle eigentlich zufrieden, „auch wenn sich die Urlaubszeit sehr bemerkbar gemacht hat. Von der Leistung her sind wir noch nicht auf dem Stand, auf dem wir sein wollen.“

Zwei von vier Testspielen hat der TSV Amicitia gewonnen, zuletzt zweimal Unentschieden gespielt. Morgen ist der FV Löchgau der erste Oberliga-Gegner im Stadion an der Lorscher Straße. In der vergangenen Saison musste der TSV Amicitia eine knappe 1:2-Heimniederlage hinnehmen, nachdem es in Löchgau zu einem 0:0-Unentschieden gereicht hatte. Am Ende der Runde stand Löchgau auf dem zweiten Rang, während Viernheim knapp den Klassenerhalt sicherte.

„Das ist schon ein harter Brocken zum Auftakt“, gibt Coach Fäustle zu, „aber wir hoffen auf einen Punkt.“ Personell kann der Trainer zum Saisonbeginn aus dem Vollen schöpfen, hat die Qual der Wahl für die Aufstellung am Sonntag. „Es wäre schön, wenn diese Personalsituation bis zum Ende der Saison anhält“, hofft Florian Fäustle, dass er dauerhaft auf seinen gesamten Kader setzen kann. su