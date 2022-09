A-Junioren starten in der Oberliga

Viernheim. Am Samstag, 3. September, beginnt das große Abenteuer: Die A-Junioren des TSV Amicitia betreten absolutes Neuland und starten in der Saison 2022/23 in der Oberliga Baden-Württemberg. Die Viernheimer sind damit in der zweithöchsten Liga vertreten.

In der abgelaufenen Runde sicherten sich die Junioren souverän die Meisterschaft in der Verbandsliga und damit den Aufstieg. Zur neuen Runde erfolgte ein Komplettumbruch in der Mannschaft – angefangen beim Trainer. Als neuer Coach kümmert sich Cagakan Kiran um das Team. „Wir sind sehr froh, dass wir einen Trainer gewinnen konnten, der diese große Aufgabe mit viel Engagement ausfüllt“, sagt Jugendkoordinator Uwe Beck vor dem Saisonstart.

Auch der Spielerkader hat sich geändert – einige der Meisterspieler sind dem Juniorenalter entwachsen oder suchen andere Herausforderungen. „Wir haben Wert darauf gelegt, die bisherigen Jugendspieler in der Mannschaft zu halten, und haben fünf Spieler aus der eigenen B-Jugend in den Kader integriert“, betont Beck. Trotzdem seien Verstärkungen von anderen Vereinen notwendig gewesen.

Die neu formierten A-Junioren haben frühzeitig mit der Vorbereitung auf die Oberliga-Runde begonnen. Viele Testspiele dienten dazu, sich einzuspielen; ein Trainingslager wurde zur Teambildung genutzt. Zum Auftakt steht dennoch nicht der gesamte Kader zur Verfügung, zwei Neuzugänge haben sich langwierige Verletzungen zugezogen.

Sich bestmöglich präsentieren

Vor dem Start in die Oberliga-Saison haben die Blau-Grünen ein klares Saisonziel festgelegt: Sich so gut wie möglich zu präsentieren und die Liga zu halten. Das wird allerdings ein schwieriges Unterfangen, denn gleich fünf der 14 Teams steigen am Ende der Runde wieder in die Verbandsliga ab. Höhepunkte der Saison werden voraussichtlich die Spiele gegen die Teams aus dem Umkreis werden: SV Waldhof Mannheim, SV Sandhausen und SG Heidelberg-Kirchheim.

Und gleich zum Auftakt am Samstag, 3. September, wartet eine hohe Hürde auf die Viernheimer. Um 16 Uhr kommt der SSV Ulm, Absteiger aus der Bundesliga und damit einer der großen Favoriten auf die Meisterschaft in der Oberliga, ins Waldstadion.

Die ersten Auswärtsfahrten haben die A-Junioren an den nächsten Wochenenden, wenn es erst zum FV Ravensburg und dann zum Bahlinger SC geht. Das zweite Heimspiel am Sonntag, 25. September, gegen den SV Sandhausen ist dann schon ein Derby (14 Uhr). su