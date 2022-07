Spieler punkten mit Schmetterbällen und raffinierten Aufschlägen

Viernheim. Tischtennis ist eine Sportart, die man auch im fortgeschrittenen Alter noch gut betreiben kann. Entsprechend groß war wieder einmal das Interesse am Generationen-Cup des TSV Amicitia Viernheim, bei dem am vergangenen Wochenende über 250 Tischtennisspieler aus ganz Deutschland gezählt wurden. An den zahlreich aufgestellten Tischen gab es Schmetterbälle und raffinierte Aufschläge zu bewundern.

Die Verantwortlichen um Elmar Graefen hatten bei der sechsten Auflage dieses beliebten Turniers einmal mehr ganze Arbeit geleistet, um den Sportlern eine perfekte Bühne zu bieten. An den Temperaturen in der Halle konnten sie nichts ändern. So wurden viele Duelle zu einer schweißtreibenden Angelegenheit, an deren Ende es pro Startklasse nur einen Sieger geben konnte.

Die Lust auf ein Kräftemessen ohne die nervigen Corona-Beschränkungen der letzten Jahre war groß. Die verschiedenen Leistungsklassen waren in Aktive, Senioren und Jugendliche unterteilt. Von den Senioren über 60 Jahre bis zum Nachwuchs unter elf Jahren reichte die Einteilung.

Sieben Mädchen nehmen teil

Die Tischtennisabteilung als Ausrichter konnte einmal mehr auch viele neue Gesichter begrüßen, die aus ganz Deutschland angereist waren. Unter anderem aus Mönchengladbach, Frankfurt, Chemnitz und Freiburg. Besonders erfreulich war aus Sicht des TSV Amicitia Viernheim die Teilnahme von sieben Mädchen und Jungen aus den eigenen Reihen, die die Farben des Vereins in den Jugend-Klassen erfolgreich vertreten konnten. Ben Mang belegte bei den Jungen U11 sogar einen hervorragenden dritten Platz. Generell befindet sich die Jugendarbeit der Blau-Grünen nach einigen Jahren als Teil von Spielgemeinschaften wieder im Aufwind. Mittlerweile konnten eigene Mannschaften für den Ligabetrieb gemeldet werden.

In der im September beginnenden Saison ist man mit einer Jugend U18, den Schülern U15 und einem Mädchenteam vertreten. Die Nachwuchstrainer Marc Schober und Vincent Meyer freuen sich, immer wieder neue Gesichter im Jugendtraining begrüßen zu dürfen. Am ersten September-Wochenende steht traditionell das Daniel-Morsch-Turnier auf dem Plan. JR