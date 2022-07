Saisonvorbereitung beginnt

Viernheim. Die erste Herrenfußballmannschaft des TSV Amicitia Viernheim hat in der vergangenen Kreisliga-Saison die Konkurrenz bekanntlich in Grund und Boden gespielt und überlegen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga Rhein-Neckar gefeiert. Nach einigen Wochen Sommerpause beginnt am Sonntag mit dem ersten Training im Waldstadion der Ernst des Fußballerlebens. Zur Vorbereitung zählen auch einige Testspiele sowie die Erstrundenpartie im badischen Pokalwettbewerb. Am 23./24. Juli müssen die Blau-Grünen dabei zum starken Kreisliganeuling SKV Sandhofen reisen. In der zweiten Runde würde der Sieger der Partie Hirschhorn gegen Treschklingen auf die Südhessen warten.

Auch der vorläufige Spielplan der Landesliga Rhein-Neckar wurde schon bekannt gegeben. „Das Pokalspiel passt perfekt in unsere Planungen und wir wollen natürlich weiterkommen. Mit Ziegelhausen-Peterstal, Mitaufsteiger Nußloch, FT Kirchheim und Türkspor Mannheim haben wir gleich ein paar spannende Begegnungen vor der Brust und wissen früh, was uns in dieser Liga erwartet. Es ist aber toll, dass es endlich wieder losgeht“, sieht Trainer Patrick Marschlich dem Auftaktprogramm mit Spannung und Vorfreude entgegen.

Zusammen mit Timo Endres wird er weiterhin auch als Spieler zur Verfügung stehen. Personelle Veränderungen hat es nur ganz wenige gegeben. Daniel Schmitt, der in Österreich studiert, ist der einzige Abgang. Mit Sebastian Scheidel kommt eine routinierte Defensivkraft zurück zu seinem Heimatverein.

Dazu gesellen sich noch fünf Talente aus der A-Jugend des TSV Amicitia, die zuletzt den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg feiern konnten.

Mehrere Testspiele

Folgende Testspiele wurden vereinbart: am 17. Juli (15.30 Uhr) beim VfL Birkenau und am 2. August (19 Uhr) beim Verbandsligisten Fortuna Heddesheim. Gegen den VfL Neckarau als weiterem Verbandsligisten soll ebenfalls ein Freundschaftsspiel ausgetragen werden.

Ob auch die vereinbarten Begegnungen bei der Spvgg. Wallstadt (30. Juli) und gegen den VfR Mannheim 2 (7. August) ausgetragen werden, hängt vom Abschneiden im Pokalwettbewerb ab. JR